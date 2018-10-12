AliExpress выведет российские бренды в Китай

12 октября 2018, 11:43 90 просмотров

Платформа поможет экспорту за рубеж товаров российских производителей.

11 октября AliExpress провёл конференцию российских поставщиков, которые планируют начать экспорт своих товаров в Китай через платформы Alibaba Group. На первом этапе компания планирует открыть представительства российских брендов на Tmall, который является крупнейшей е-ком платформой в Китае.

В конференции поставщиков участвовали такие бренды и производители, как «Балтика», «Объединённые кондитеры», KDVGroup, «Вкусвилл» и более 20 других компаний, которые охватят наиболее популярные товарные категории у китайских потребителей, такие как алкоголь, кондитерские изделия и молочная продукция — в планах компании на первом этапе поставлять на Tmallнесколько сотен товарных наименований.

«Часть нашей стратегии — это превращение AliExpressв удобную платформу для экспорта брендов по всему миру. На первом этапе мы планируем вывести на китайский рынок несколько десятков российских компаний, а в перспективе для них станет возможно продавать свои товары во всех странах присутствия AliExpress- для этого будет использоваться в том числе уже построенная логистическая инфраструктура нашей компании. Представленность российских потребительских брендов на китайском рынке невелика, но наши покупатели ценят эти товары за качество и экологичность, — мы уверены, что сможем способствовать их глобальному продвижению», — отмечает Лю Вэй, генеральный директор AliExpressв России.

Еще один востребованный китайским потребителем продукт — пиво уже доступен для онлайн-покупки. Поставщиком в категории выступает компания «Балтика».

«Балтика» является ведущим российским экспортером в категории «пиво». В этом году с помощью e-commerceплатформы Tmall нам удалось расширить доступность пива компании на одном из приоритетных для «Балтики» экспортных рынков — в Китае. Мы надеемся, что пилотный проект покажет отличные результаты», — комментирует Елена Вольгушева, старший директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

«Мы видим хорошие перспективы и потенциал в сотрудничестве с одной из крупнейших онлайн-платформ Alibaba Group — как старт для нашего экспортного направления. Нам интересно вывести производителей „ВкусВилл“ на новые рынки, и рынок Китая для этого — отличная возможность», — добавляет Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам компании «ВкусВилл»

«Московский экспортный центр в рамках реализации программы „Электронная коммерция“ регулярно проводит сравнительный анализ ведущих мировых маркетплейсов и условия размещения на них продукции московских производителей. Мы уделяем приоритетное внимание разработке услуг по обеспечению торгового процесса, а также увязке этих услуг с нашими программами поддержки экспортеров (льготные кредиты для экспортеров, субсидии на сертификацию, патентование, логистику). Наши эксперты и производители заинтересованы в сотрудничестве с международным рынком торговых услуг. И мы уверены, что присутствие московских производителей на платформах AlibabaGroup будет для них перспективным выходом в мир экспорта», — заявил генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев.

Ранее сообщалось о том, что Татарстан формирует пул предприятий для работы в Aliexpress.

Retail.ru

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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