AliExpress Россия: за май спрос на товары для мобильного гейминга вырос в 4,3 раза

РынокТренды

| 21.06.2021

В топе покупок — мобильные геймпады, кулеры для смартфонов и VR-очки.Самые популярные модели игровых смартфонов на начало лета — ASUS ROG Phone 5 с процессором Snapdragon 888, Nubia Red Magic 6, работающий на Snapdragon 865, и Xiaomi Black Shark 4. Устройства обладают

оперативной памятью от 6 до 8 Гб, оснащены AMOLED-экраном с высоким разрешением. В среднем пользователи готовы отдать за такие устройства от 39 до 50 тысяч рублей.

Среди аксессуаров наиболее популярны накладные геймпады с держателем для мобильного телефона. Спрос на эту категорию товаров вырос в 3,7 раза по сравнению с маем прошлого года. Среди моделей,

пользующихся наибольшим спросом — устройства от GameSir и Tectinter с виброотдачей, которые поддерживают смартфоны на iOS и Android. Пользователи готовы отдать за один геймпад от 400 от 1,7 тысяч

рублей.

На втором месте по спросу — специальные игровые кулеры для смартфонов. Оборот этой категории товаров вырос в начале лета в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Пользователи чаще всего выбирают

устройства с креплениями на присосках и мощным вентилятором. В среднем такое устройство обойдется покупателям от 300 до 1,3 тысяч рублей.

Другая популярная категория мая — VR-очки для мобильных устройств. Спрос на такие товары вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего пользователи выбирают устройства для смартфонов с

диагональю экрана от 4,5 до 6,53 дюймов. Средняя стоимость наиболее популярных моделей VR-очков — от 600 до 2 тысяч рублей.

Пользователи часто выбирают и специальные игровые наушники. Эта категория товаров в мае показала рост в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Главные особенности таких устройств — активное

шумоподавление и объемный звук. В среднем покупатели готовы отдать за такие устройства от 800 до 1,6 тысяч рублей.

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