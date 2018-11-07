Alibaba ставит целью глобализацию электронной коммерции

7 ноября 2018, 11:33 126 просмотров

Компания Amazon Group обещала импортировать товары на сумму 200 млрд долларов более чем из 120 стран и регионов в течении следующих пяти лет, сообщает ChinaDaily.

Ведущая компания по электронной торговле в Китае прикладывает все силы, чтобы удовлетворить растущий в Китае спрос на высококачественные зарубежные товары.

В период с 2019 по 2023 компания будет импортировать товары от предприятий любого размера из разных стран и регионов, включая Германию, Японию, Австралию, США и Южную Корею. Такое заявление сделали представители гиганта электронной коммерции на международной выставке импорта в Шанхае.

«Глобализация является одной из наиболее важных стратегий долгосрочного роста Alibaba», — отметил генеральный директор компании Даниэль Чжан. — «Мы строим инфраструктуру, чтобы реализовать глобализацию цифровой коммерции, чтобы торговля была возможно для каждой страны по всему миру».

Лучшие мировые бренды от Procter&Gamble до Nestle объявили о своих партнерских отношениях с Alibaba, это позволит им взаимодействовать с китайскими покупателями, имеющими средний доход — основными стимуляторами роста потребления в Китае.

«Мы только что вступили в партнерство с Alibaba. Это позволит использовать их информацию о спросе, данные аналитики и возможности розницы», — сказал Чарльз Као, президент китайской косметической компании Amorepacific.

Амид Хаддад, главный исполнительный директор австралийской группы Freedom Food Group подчеркнул, что его компания уже разрабатывает зерновые продукты, адаптированные для китайских покупателей.

«Китайские клиенты гораздо более требовательны к качеству, и хотят, чтобы продукт оправдывал их ожидания», — отметил Хаддад. — «Вот почему мы ищем хороших партнеров в Китае, таких как Alibaba, чтобы сделать наши товары доступными и качественными».

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе Китайской палатой международной торговли, доля Китая в международной электронной коммерции значительно выросла с 1,6% в 2014 году до 10,2% в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что AliExpress запустила спутник к Всемирному дню шопинга.

Кроме того, AliExpress Tmall становится маркетплейсом, а Richemont и Alibaba создадут СП в Китае.

Татьяна Березенцева, Retail.ru

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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