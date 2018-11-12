Alibaba ставит новые рекорды, но это вряд ли поможет акциям компании

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba (NYSE:) вновь бьет рекорды. В рамках ежегодной распродажи 11 ноября, получившей название «Дня холостяков», компания за 24 часа заработала $30,8 млрд.

Этот день был придуман и реализован компанией Alibaba в 2009 году и стал одним из крупнейших мероприятий в мире шоппинга, в то же время предоставив инструмент для оценки аппетитов и финансового состояния китайских потребителей. В этом году событие было особенно важным, поскольку дает представление о доверии китайских потребителей в условиях торговой войны двух крупнейших экономик мира.

Тем не менее, несмотря на невероятный успех компании, контролирующей 58% китайского рынка электронной коммерции, акции Alibaba, которые в настоящее время торгуются под давлением чуть ниже $145, вряд ли в скором времени развернутся.

BABA Weekly 2015-2018

Начиная с этого лета, когда акции торговались чуть ниже $211, бумаги ушли в пике, потеряв более четверти своей стоимости после достижения рекордного максимума в июне.

Фундаментальные факторы ухудшаются

Главной причиной можно назвать негативные фундаментальные факторы, замедляющие рост компании и ставящие под угрозу ее краткосрочные перспективы. В своем последнем квартальном отчете о , опубликованном 2 ноября, Alibaba сократила свой годовой прогноз выручки после того, как квартальные продажи не дотянули до оценок экспертов, подчеркнув, как сильно торговая война вредит экономике Китая.

Китайский гигант электронной коммерции теперь ожидает, что доходы за весь год составят от 375 млрд юаней ($53,9 млрд) до $383 млрд. Это на 4-6% ниже, чем прогнозировалось ранее. Продажи во втором квартале на 1,6% не дотянули до оценок аналитиков.

В то время как рост замедляется, Alibaba тратит значительные средства на наращивание масштабов своего присутствия в Юго-Восточной Азии. Этот регион занимает центральное место в ее глобальной стратегии роста. Интернет-платформа инвестирует в традиционные магазины, службы доставки, медиа и развлечения, а также облачные технологии.

Рентабельность оказалась под угрозой

Большинство этих направлений, которые находятся за пределами электронной коммерции, требуют огромного количества наличных денег. Таким образом, прибыль Alibaba оказалась под угрозой. Операционная прибыль компании будет находиться под давлением в условиях роста затрат и снижения рентабельности.

Помимо торгового конфликта, акции китайских интернет-гигантов также сталкиваются с проблемами на местном уровне. Alibaba вынуждена бороться с растущей конкуренцией со стороны мелких игроков, таких как JD.Com Inc. (NASDAQ:) и Pinduoduo Inc. (NASDAQ:).

В условиях этой неопределенности китайские регулирующие органы усилили контроль над интернет-сектором, вмешиваясь практически во все сферы, начиная от игровых приложений и туристических сайтов и заканчивая сервисами совместных автомобильных поездок. Это усугубляет замедление роста Alibaba.

Подведем итог

Ошеломляющий успех Alibaba в рамках Дня холостяков, несомненно, окажет некоторую поддержку инвесторам, которые ожидали резкого замедления потребительских расходов в Китае. Но, на наш взгляд, одного только дня недостаточно для того, чтобы развернуть акции Alibaba.

Ближайшее будущее компании зависит от того, насколько быстро США и Китай смогут заключить сделку в рамках урегулирования торгового конфликта. Согласованный прогноз предполагает, что акции Alibaba восстановятся только после того, как будут решены геополитические проблемы, и китайские компании вновь будут торговаться исходя из их фундаментальных показателей. Большинство аналитиков с Уолл-стрит рекомендуют «покупать» акции Alibaba со средним целевым уровнем в $205, предполагая потенциал роста на 30%.

Хотя мы не ожидаем сильного роста в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе мы сохраняем оптимизм. Гигант электронной коммерции обеспечивает большую часть интернет-торговли второй по величине экономики мира, а также расширяет присутствие на рынках Азии. И недавнее падение предлагает хорошую возможность для покупки на долгосрочную перспективу.





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