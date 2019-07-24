Alibaba пустит на свою площадку B2B североамериканские компании





Alibaba открывает свою платформу для торговли в формате B2B для американских компаний, сообщает The Drum. Это стало следующим шагом для китайского ритейлера после подписания договора о сотрудничестве с американским B2B-брендом Office Depot.

Как сообщается, рынок электронной коммерции B2B в мире составляет порядка 24 трлн долларов. Это в шесть раз больше, чем электронная коммерция, ориентированная на потребителя. Новые возможности откроются для 30 млн малых и средних предприятий Северной Америки.

Джон Каплан, глава подразделения B2B Северной Америки в Alibaba Group:

Alibaba стремится расширить возможности предпринимателей и помочь им добиться успеха на своих собственных условиях. Имея 10 миллионов активных бизнес-покупателей в более чем 190 странах и регионах, мы меняем коммерцию B2B, предоставляя инструменты и услуги, необходимые для компаний малого и среднего бизнеса США, чтобы они могли конкурировать и преуспевать на сегодняшнем глобальном рынке.

Джерри Смит, генеральный директор Office Depot:

Мы гордимся тем, что расширяем наше стратегическое сотрудничество с Alibaba.com. Став якорным продавцом, мы можем охватить большую аудиторию малого бизнеса и предоставить им продукты и услуги, которые им необходимы для конкуренции в глобальном масштабе.

Партнерство с Office Depot означается, что Alibaba будет использовать Office Depot на наземных ресурсах в США, а Office Depot будет использовать 150 000 глобальных поставщиков Alibaba для поддержки своего предложения. Китайская компания намерена и дальше развивать такие отношения.





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