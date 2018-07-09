Alibaba Group входит в зону риска



В июне был опубликован мой пост с позитивной оценкой Alibaba Group, и доводы, приведенные в ней, не потеряли актуальности. Alibaba работает на рынке Китая, развивающемся значительно быстрее, чем мировая экономика в целом. А ключевое направление деятельности компании, электронная коммерция, в ближайшие десять лет будет дорожать с CAGR на уровне 15%. Кроме того, Alibaba активно инвестирует в перспективные стартапы внутри страны, выступая для них бизнес-инкубатором.

Источник: данные statista.com.

Если же сместить горизонт прогнозирования с долгосрочного на краткосрочный, придется признать, что ближайшие полгода будут непростыми для акционеров Alibaba Group. И вот почему.

В первую очередь хочу напомнить, что, несмотря на все разнообразие направлений деятельности Alibaba Group, ключевым рынком для нее остается Китай, который обеспечивает 70% выручки компании. Кроме того, только это направление стабильно приносит прибыль.

Источник: Alibaba Group.

Таким образом, главный риск для Alibaba Group кроется в сильной зависимости от ситуации на китайском рынке.

С 6 июля США установили ввозную пошлину для китайских товаров на сумму $34 млрд. Можно считать, что это первое реальное проявление широко анонсированной торговой войны. При этом в последние два месяца американский фондовый рынок движется в боковике, а доллар даже немного укрепился. Ожидания относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС особенно не изменились, скорее всего, до конца года ставка будет повышена как минимум один раз. Ожидание действий Федрезерва — очень значимый индикатор, поскольку любые угрозы для экономики станут для регулятора сигналом к отказу от ужесточения денежно-кредитной политики.

В то же время всего за два месяца юань подешевел по отношению к доллару почти до годового минимума. Уже только это ухудшит долларовые результаты Alibaba в текущем году.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite за указанный период обвалился почти на 10%, и негативный тренд сохраняется:

2 июля вышли данные Markit по индексу деловой активности PMI в промышленности Китая, зафиксировавшие уменьшение числа экспортных контрактов в июне. Сам индекс остался на весьма нестабильном уровне 51 п. Аналогичные исследования по США показали уверенное развитие промышленности, а индекс составил 55,4.

Хотя торговая война между Штатами и Китаем еще и не началась, инвесторы уже уверенно ставят на победу США. Это объясняется ориентацией экономики Китая на внешние рынки, в то время как американские производители нацелены в основном на внутренний рынок. Конечно, в торговой войне пострадают обе стороны. Но, после того как экспортные и импортные потоки переориентируются, американская экономика понесет меньший ущерб. Кроме того Штаты получат сокращение дефицита бюджета, что благоприятно для стоимости доллара.

Повторюсь, долгосрочные перспективы Alibaba Group многообещающие, а мультипликаторы относительно недороги. Но упомянутая зависимость от состояния внутренней экономики и рынка КНР означает повышенный риск неопределенности, поскольку никто не может сказать, как далеко зайдет внешнеторговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. В такой ситуации не следует ждать от инвесторов чересчур расчетливых и хладнокровных действий. Я не исключаю просадки акций Alibaba Group до годового минимума на уровне $166 в ближайшие несколько месяцев.



Источник: Инвесткафе

Источник