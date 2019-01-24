Alibaba адаптирует цифровые сервисы для «малышей» — LOGIRUS.ru

24 Января 2019

Новое технологическое решение позволит небольшим компаниям искать клиентов в любой точке мира



Крупнейшая b2b онлайн-платформа Alibaba.сom заявила о создании новой операционной системы для внешней торговли, сообщает «Международное радио Китая». Предполагается, что она облегчит доступ к технологическим предложениям Alibaba Group. Доступ к ней смогут получить любые поставщики: китайские и зарубежные, онлайн-ретейлеры и традиционная розница.

Начальник отдела малого и среднего бизнеса по содействию международной торговли Alibaba Group Чжан Ко отметил, что новая система будет предоставлять цифровую продукцию и услуги, охватывающие все звенья трансграничной торговли. В частности, она поможет экспортерам быстрее и точнее находить клиентов, получать постоянные заказы, а также снизить расходы на ведение бизнеса за границей, заявил господин Ко.



Новая операционная система станет первым глобальным предложением Alibaba.com. Ранее подобные продукты разрабатывались исключительно под конкретные международные компании, с которыми сотрудничала онлайн-платформа. В их числе L’Oreal, Starbucks, Nestle и Haier.



Напомним, в декабре 2018-го Alibaba Group подписала соглашение с правительством Бельгии по открытию первой Всемирной электронной торговой платформы на территории Европы. LR



Фото: jusnews.ru

Тэги: Alibaba Group, информационные системы, стратегия развития, электронная коммерция, интернет-торговля, e-commerce

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