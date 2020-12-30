Альфа-Банк Украина открыл антиофис. Как он устроен — Минфин

С первых дней введения карантина почти все сотрудники центрального офиса Альфа-Банка Украина перешли на удаленный или смешанный формат работы. Поэтому части коллектива дали возможность работать по правилам коворкинга. Так появился антиофис — пространство на манер большой квартиры с общими зонами для мозговых штурмов и укромными уголками на дистанции от коллег. Его площадь — 1100 квадратных метров, он предназначен для почти двух сотен сотрудников. Приглашаем на быструю экскурсию.

Вход на этаж напоминает прихожую квартиры — с зеркалами и продуманными стенами для селфи. Все пространство поделено на тринадцать зон, каждая из которых абсолютно оригинальна и не повторяет другие.

В центре антиофиса — гостиная. Это просторное помещение с круговыми диванами для командных мозговых штурмов. На полках специально оставлены места для книг сотрудников, наград и игр-настолок для всей команды.

Тематические и микс-места. Один из главных принципов пространства — свободная рассадка. Поэтому каждый день можно выбирать: работать в саду или у камина, спрятаться от всех в одно из укромных мест Спальни или занять более привычный рабочий стол.

Штаб. Командный пункт руководителей для быстрого обмена информации и единственные фиксированные места в антиофисе.

Сад. Его ни с чем не перепутать. Вся зелень тут — настоящая. Здесь можно работать сидя и лежа (главное — не мешая коллегам), а рядом находятся пуфы и подвесной кокон для работы «в воздухе».

Фитнес-зал. Спортивный уголок (боксерская груша, шведская стенка, дорожка для ходьбы — рабочий стол) и стоячие рабочие места у окна — для тех, кто не любит работать сидя. Интересный факт: как уверяют ученые, работа стоя помогает избегать «гормона грусти» и вырабатывать больше тестостерона, что помогает быть еще более продуктивным.

Детская. Это пространство продумано для «игр», креативных фото- и видео-сессий. Тут команда может обсуждать проекты за играми, смотреть кино после работы, а неоновая стена уже превратилась в стикерпак в Telegram.

Кухня. Здесь все по принципу доверия и самообслуживания: поел, поставил посуду в посудомойку, отходы отсортировал. В итоге коллеги, по их признанию, стали больше следить за правильной сортировкой мусора и вне работы.

Напомним, что ранее мы писали, что Альфа-Банк стал резидентом сети коворкингов Creative States.

Фото: Дмитрий Бадахос, Сергей Савченко

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