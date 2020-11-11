Алексей Волков назначен новым главой администрации Ферзиковского района — Общество — Новости

В среду, 11 ноября, решением районного Собрания МР «Ферзиковский район» на должность главы администрации муниципалитета назначен Алексей ВОЛКОВ.

Алексей Волков в 2004 году окончил Калужский филиал Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2007 году –Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «мировая экономика». Трудовую деятельность начал в 2001 году.

С 2010 года работал в городской управе Калуги на должности заместителя начальника управления экономики и имущественных отношений. Известен ремонтом дорог и строительством скверов.

С апреля этого года работает в Ферзиковском районе на должности заместителя главы администрации по общим вопросам муниципалитета.

Ранее администрацию Козельского района возглавлял Александр Серяков, который в октябре назначен первым заместителем городского головы Калуги.

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