Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом…

Сегодня в 17:12, просмотров: 152

О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о предмете разговора. Сегодняшний гость номера не просто знает досконально все о криптовалютах, их появлении и их будущем. Ровно год назад он сам создал криптовалюту — prizm. С ее помощью Алексей Муратов собирается… простите, по его словам уже сегодня, здесь и сейчас меняет Мир…

Blockchainweek.moscow

Джинн из бутылки выпущен

«МК Черноземье»: Алексей, через пару дней после выхода этого номера в свет вашему детищу — криптовалюте prizm исполнится год. И вот смотрите, о биткоине знают все, о криптовалюте любят порассуждать даже больше чем все. Но без конкретики… И уж тем более — без оценки перспектив. К чему мы идем? Куда?

Алексей Муратов: Совершенно зря все носятся с биткоином как с писаной торбой. Люди кричат о децентрализации, о легализации криптовалют. Не особо пытаясь хотя б понять — зачем все это? И уж точно не задумываясь о том, к каким последствиям приведет человечество процесс замены криптовалютами абсолютно исчерпавшей себя существующей мировой финансово-экономической системы. Между тем уже сегодня, сейчас криптовалюта побеждает фиатные деньги.

Однако есть еще одна удивительная особенность криптовалют, которую практически все упустили из виду и которая до сих пор не раскрыла свой потенциал. Когда это случится, она накроет весь мир, изменяя каждый аспект жизни общества. Истинная сила криптовалют заключается в возможности печатать и распространять деньги без централизованной силы. Возможно, это покажется очевидным, но уверяю вас — это не так. Мировая финансовая система более ста лет находится в частных руках финансовых элит. Технология блокчейн позволяет вырвать власть из этих рук. Это распахнет двери для новой мировой экономики, оставляя старый мировой порядок с экономикой дефицита на страницах учебников истории. Деньги — это тоже товар, и они борются за покупателя.

Биткоин — мифы и реальность

Сегодня криптовалюта побеждает фиатные деньги. Джинн вырвался из бутылки, и мы наблюдаем величайший эксперимент. Бездарный монетарный монополист не сможет остановить его. Криптовалюта поглотит торговлю, которая была привязана к фиатной финансовой системе. Скоро все узнают и увидят, как может ожить рынок торговли и в целом мировая экономика, если в ее основе будет лежать открытая и прозрачная система, исключающая мошенничество в виде неограниченной эмиссии.

Миф 1: Биткоин вечен

«МК Черноземье»: Мир избавляется от монетарного средневековья? Ну да это будет завтра, а пока давайте немного поговорим о мифах, связанных с биткоином.

Вот например — «Все, что в блокчейн записано, останется навсегда…»?

Алексей Муратов: Да, действительно, каждый полноценный клиент сети хранит всю историю всех транзакций, и уже набежало более 100 гигабайт данных. Это полный объем диска дешевенького ноутбука или самого современного смартфона. И чем больше транзакций в сети Биткоин совершается, тем быстрее растет объем. Большая часть данных появилась за последние пару лет.

И Биткоину еще повезло — у его конкурента, сети Ethereum, всего за два года после запуска и полгода активного использования в блокчейне уже набежало 200 гигабайт. Так что в текущих реалиях вечность блокчейна ограничена десятком лет — рост вместимости жестких дисков определенно не поспевает за ростом объема блокчейна.

Но помимо того, что это надо хранить, это надо еще и скачать. Каждый, кто пробовал пользоваться полноценным локальным кошельком для какой-нибудь криптовалюты, с изумлением обнаруживал, что он не может совершать и принимать платежи, пока не будет скачан и проверен весь указанный объем. Вам повезет, если этот процесс займет всего пару дней.

Но, вы знаете, уже давно пользователи Биткоина делятся на энтузиастов, которые «мучаются» и качают все, и на обычных людей, которые пользуются онлайн-кошельками. Вторые доверяют серверу, и им, в общем-то, все равно, как оно там работает.

Миф 2: Биткоин вот-вот «убьет» обычные деньги

«МК Черноземье»: Миф 2: Биткоин эффективен и масштабируем, поэтому обычные деньги скоро отомрут…

Алексей Муратов: Ну не «вот-вот» точно. Если каждый узел сети делает одно и то же, то очевидно, что пропускная способность всей сети равна пропускной способности одного узла сети. И знаете, чему именно она равна? Биткоин может обработать максимум 7 транзакций в секунду — на всех. Кроме того, в Биткоин-блокчейн транзакции записываются лишь раз в 10 минут. А после появления записи для надежности принято подождать еще 50 минут, потому что записи регулярно самопроизвольно откатываются.

А теперь представьте, что вам надо купить за биткоины хлеб. Всего-то часок постоите в магазине, подумаешь. В рамках целого мира это смешно уже сейчас, когда Биткоином пользуется едва ли каждый тысячный житель на Земле. А при такой скорости проведения транзакций существенно увеличить число активных пользователей и не получится. Для сравнения: Visa обрабатывает тысячи операций в секунду, а при необходимости легко увеличит мощности, ведь классические банковские технологии как раз масштабируемы. А они работают как раз с «обычными» деньгами.

Миф 3: Майнеры обеспечивают безопасность сети

«МК Черноземье»: А кто такие «майнеры»? И что они делают? Это они гарантируют стабильность биткоина, системы в целом?

Алексей Муратов: Все наверняка слышали о майнерах и о гигантских майнинг-фермах, которые строят рядом с электростанциями. Что они делают? Буквально — ничего. Они каждые 10 минут впустую жгут электричество, «трясут» блоки, пока те не станут «красивыми» и их можно будет включить в блокчейн.

Блокчейн основан на криптографии. Отсюда и «крипто» в слове «криптовалюта». Правильная работа системы гарантирована математикой, а не репутацией какого-то человека, организации, ЦБ или государства. Те, кто создают новые блоки, называются майнерами. В награду за каждый новый блок его создатель сейчас получает 12,5 биткоина. На сегодняшний день цена 1 биткоина почти $ 20 000. Кстати, награды за создание блоков — это единственный способ эмиссии биткоина. То есть все новые биткоины создаются именно с помощью майнинга.

Электричества тратится столько же, сколько потребляет город на 100 000 жителей. Но добавьте сюда еще и дорогое оборудование, которое подходит исключительно для того, чтобы майнить. Принцип майнинга (так называемый proof-of-work) тождественен понятию «сжигать ресурсы человечества». Это пустая работа. Блокчейн-оптимисты любят говорить, что майнеры не просто делают бесполезную работу, а обеспечивают стабильность и безопасность сети Биткоин. Это правда, вот только проблема в том, что майнеры защищают Биткоин от других майнеров.

Если бы майнеров было в тысячу раз меньше и сжигалось бы в тысячу раз меньше электричества, то Биткоин функционировал бы ничуть не хуже — тот же один блок раз в 10 минут, то же самое количество транзакций, та же скорость.

Применительно к блокчейн-решениям существует риск «атаки 51%». Суть атаки в том, что если кто-то контролирует больше половины всех майнинг-мощностей, то он может скрытно ото всех писать альтернативную финансовую историю, в которой он свои деньги никому не передавал. А потом показать всем свою версию — и именно она станет реальностью. Тем самым он получает возможность тратить свои деньги несколько раз. Выходит так, что Биткоин стал заложником собственной идеологии. «Лишние» майнеры не могут перестать майнить, потому что тогда резко увеличится вероятность, что кто-то один будет контролировать больше половины оставшейся мощности. Пока майнить выгодно, сеть стабильна, но, если ситуация изменится (например, потому, что электричество подорожает), сеть может столкнуться с массовыми «двойными тратами».

Миф 4: Блокчейн децентрализован и поэтому нерушим

«МК Черноземье»: Но раз уж блокчейн хранится на каждом узле сети, то спецслужбы не смогут закрыть Биткоин, даже если захотят? Потому что у него нет какого-то центрального сервера или чего-то типа того — не к кому прийти закрывать, так?

Алексей Муратов: Это иллюзия. В действительности все «независимые» майнеры объединены в пулы. Им приходится объединяться, потому что лучше иметь маленький, но стабильный доход, чем огромный, но раз в 1000 лет.

Крупных пулов порядка 20, а всего 4 из них контролируют более 50% всей мощности. Достаточно постучаться в четыре двери и получить доступ к четырем управляющим компьютерам, чтобы у вас в сети Биткоин появилась возможность тратить одни и те же биткоины более одного раза. А такая возможность, как вы понимаете, обесценит биткоин. И эта задача вполне осуществима.

Но угроза еще реальнее. Большинство пулов вместе с их вычислительными мощностями находятся в одной стране, что упрощает потенциальный захват контроля над Биткоином. Причем владельцы майнинговых пулов устанавливают правила внутри точно не в ущерб собственным интересам.

Биткоин, по сути обладавший децентрализованной моделью на старте, с каждым годом становится все более центристской моделью в руках майнеров и биржевых спекулянтов. И это бич абсолютно всех криптовалют.

Все криптовалюты концептуально одинаковые. У них у всех есть одна проблема. Они даже если рождаются децентрализованными, то по мере роста центрируются, как биткоин сейчас. Для того чтобы сгенерировать любую новую монету, к примеру чтобы «смайнить биток», нужно подобрать пары простых чисел, благодаря которым генерируется блок. То есть если вы сгенерировали новый блок в блокчейне, то генезис-блок вам дает монету в качестве вознаграждения, отправляя ее на ваш адрес. И так почти у всех криптовалют: чтобы сгенерировать новую монету, нужно поддерживать сеть. Поддержание сети — это и есть майнинг, форжинг, не важно. Майнеры не занимаются добычей биткоинов, как большинство себе представляют, они генерируют блоки в блокчейне и за это получают вознаграждение в виде биткоинов. У биткоина в генезис блоке прописано: сколько биткоинов он должен дать за блок и в какой период времени.

В зависимости от сложности он будет давать биткоины. То же самое у всех криптовалют. Эта единая концепция ведет к центрированию, то есть к централизации. Потому что на начальном этапе майнеров много, так как майнить легко, легко генерировать блоки и легко поддерживать сеть.

Соответственно, любой может добывать, майнеров много, и они не дают ничего сделать с сетью. Но!

Чтобы генерировать новые блоки, нужно иметь монеты. Чем больше у вас монет, тем больше вы форжите блоков, чем больше вы форжите блоков, тем больше вам дают монет. Соответственно, вы усиливаетесь, усиливаетесь и усиливаетесь.

Конкурировать с вами становится все сложнее. И если вы свои монеты не продаете, получается, вы всю сеть концентрируете на себе. Вот из-за этого все сети блокчейн стремятся от децентрализации к центрированию. Поэтому все криптовалюты не децентрализованы. Это иллюзия децентрализации. По факту у каждой из них есть свой хозяин, причем в большинстве случаев его никто не знает.

Миф 5: Анонимность и открытость блокчейна — это хорошо

«МК Черноземье»: Блокчейн открыт, все все видят. Все прозрачно. Хорошо ли это? И все ли на самом деле «прозрачно»?

Алексей Муратов: Да, в биткоине нет анонимности. Но есть «псевдонимность». Например, если злоумышленник требует выкуп на кошелек, то все понимают, что кошелек принадлежит плохому парню. А поскольку за транзакциями с этого кошелька может следить кто угодно, воспользоваться полученными биткоинами мошеннику так просто не удастся, ведь стоит где-то раскрыть личность, как его тут же посадят. Почти на всех биржах для обмена на обычные деньги необходимо пройти идентификацию. Поэтому злоумышленники пользуются так называемым «миксером». Миксер смешивает грязные деньги с большим количеством чистых и тем самым «отмывает» их. Злоумышленник платит за это большую комиссию и сильно рискует, ведь миксер либо сам анонимный и может сбежать с деньгами, либо уже под контролем кого-то влиятельного и может сдать властям.

«МК Черноземье»: Оставим проблемы преступников, и чем же псевдонимность плоха для честных пользователей?

Алексей Муратов: Ну это как открыть для всех финансовую историю своей кредитной карты. Причем не только прошлую, но и всю будущую. Если для физических лиц это еще куда ни шло — ну мало ли, кому-то хочется быть «прозрачным», то для компаний это смертельно: все их контрагенты, закупки, продажи, клиенты, объем счетов и вообще все-все-все становятся публичными. Открытость финансов — это для многих основной недостаток Биткоина. И не только биткоина. Почти все криптовалюты — это либо форки (копии) биткоина, либо токены на эфире. При всем богатстве выбора выбрать особо и нечего. Вы спросите, а почему вы узнали об этом от меня, а не раньше от кого-то другого? Неужели никто не видит проблем?

Кто-то ослеплен, кто-то просто не понимает, как это работает, а кто-то все видит и осознает, но ему просто невыгодно об этом писать.

Подумайте сами, многие из тех, кто прикупил биткоинов, начинают их рекламировать и пропагандировать. Зачем писать, что у технологий есть недостатки, если вы рассчитываете на рост курса? Уверен, что есть и такие, кто осознанно ведет общество в иллюзию этой децентрализации и «финансовой свободы», осознанно понимая, что государство при этом окончательно потеряет контроль над национальной валютой и финансовой системой страны, передав ее в руки частного капитала.

Я сторонник блокчейна и считаю, что будущее действительно за децентрализованной мировой финансовой системой, но не за иллюзией этой децентрализации. Уверен, у биткоина появятся конкуренты, которые решат озвученные выше проблемы. Именно эти криптовалюты станут основой будущей мировой финансовой и платежной системы.

«МК Черноземье»: И когда? С вашей точки зрения, когда появятся реальные конкуренты у биткоина?

Алексей Муратов: Вчера. Точнее — год назад. И это вы начали разговор с объявления о появлении год назад принципиально новой криптовалюты. Думаю, Россия должна идти именно по пути создания таких проектов, а не пытаться догонять лидеров, подстраиваясь под чужие правила. У нас есть команда, способная создавать проекты такого уровня. И криптовалюта prizm тому подтверждение.

«МК Черноземье»: О которой мы, собственно, и собирались рассказать. Но теперь уже остается констатировать, что prizm станет темой нашей следующей встречи…

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