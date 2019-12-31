Алексей Гончарук о курсе доллара в 2020 году

Глава украинского правительства Алексей Гончарук пообещал, что гривна продолжит укрепляться и в будущем 2020 году. Эксперты настороженно отнеслись к его словам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверяет, что в 2020 году курс доллара и евро в Украине продолжит снижение. Об этом он сказал в интервью одному из украинских телеканалов, информирует Диалог.UA со ссылкой на «РБК-Украина”.

«Тенденция к укреплению курса гривны сохраниться в следующем году», — заверил глава правительства. Он добавил, что резкое повышение курса доллара и евро, которое наблюдается последнюю неделю, являлось «ситуативным».

Эксперты настороженно отнеслись к обещанию Гончарука. По их данным, то удешевление доллара и евро, которое происходило в последние месяцы в Украине, было неестественным — экономических предпосылок для этого, к сожалению, нет. И негативные последствия, уверяют они, ощутит вся Украина уже весной 2020-го.

Важно отметить, что резкое удешевление гривны, которое Гончарук назвал «ситуативным», случилось из-за операции Нацбанка Украины с валютой. Она насторожила экономистов.

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