Алексей Федоров: в эксперименте по онлайн-продаже алкоголя должны участвовать несколько площадок | «Узнай, страна!»







С 1 января следующего года Минфин России предлагает начать эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Это предложение комментирует председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Электронная коммерция в настоящий момент один из драйверов всей отрасли торговли и чем больше различных экспериментов и инноваций будет внедряться, тем быстрее и эффективнее будет развиваться эта экономическая система.

Мы приветствуем данный эксперимент, однако хотел бы отметить, что развитые каналы интернет-торговли есть не только у Почты России, но и у других участников рынка. Поэтому планируем предложить действие эксперимента и на другие цифровые площадки. К примеру, Wildberries, OZON, Yandex. Сбер, также этот проект может заинтересовать.

Сейчас существует несколько предложений как организовать безопасную онлайн-торговлю алкогольной продукцией. С учетом эффективно действующей системы ЕГАИС и высокой доли распространения онлайн-платежей, которые легко идентифицируют плательщика и по возрасту, и по ФИО, можно уверенно утверждать, что через онлайн-продажу алкоголь не попадёт к тем категориям граждан, которым продажа запрещена. Безусловно, мы можем пойти дальше и идентифицировать клиентов через портал Госуслуг, но это потребует соответствующих решений уполномоченного федерального органа власти по подключению площадок к нему, а следовательно затрат площадок на интеграцию.

Конечно, проведение эксперимента только в Москве, Московской области и Мордовии не даст полного понимания ситуации. Думаю, что с участием крупнейших онлайн-игроков необходимо оценить наиболее активные, с точки зрения электронной коммерции, регионы и включить их в эксперимент. Их должно быть 5-7, не меньше.



12 Авг 2021, ТПП РФ

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.

При отправке комментария произошла ошибка.

Попробуйте повторить позднее.



«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Вне региона (Федерация):

Вне округа (Федерация):

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪

































