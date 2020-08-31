Александр Вилкул встретился с коллективом лицея «Днепр»

Лидер блока «Украинская перспектива» провёл встречу с представителями медицины.

Преподавателей интересует, смогут ли региональные партии, на местном уровне, после выборов защитить интересы людей в сфере образования и медицины.

«Единственный реальный механизм повышения качества медицинских услуг и зарплат медикам – это внедрение страховой медицины. Для бюджетников, пенсионеров за счет средств областного бюджета, для трудящихся за счет предприятий всех форм собственности. Это реально сделать на территории Днепропетровской области. Наша власть хочет продолжать реформу Супрун», — сообщает Александр Вилкул, лидер блока «Украинская перспектива».

По словам представителей блока Вилкула — реформа страховой медицины не только повысит качество лечения пациентов, но и поможет создать достойные условия труда для персонала.

«Мы выступаем за страховую медицину и считаем, что с ее внедрением значительно увеличатся зарплаты. Это будет хорошая новость для ребят, которые закончат в следующем это учреждение и поймут, что они будут зарабатывать достойные деньги, а не поедут, как 70 тысяч их предшественников за лучшей жизнью за границу», — делится Наталья Начарьян, представитель блока «Украинская перспектива».

А пока, говорят в Украинской перспективе, помогают сами, чем могут. Накануне начала учебного года представители Блока Вилкула передали 10-ти профтехучилищам Днепра и областном медицинском лицея средства индивидуальной защиты от COVID-19.

«И действительно эта помощь: и антисептические средства, и маски, и бумажные полотенца — все это нам нужно. Мы не знаем, сколько это адаптивный карантин», — рассказывает Лилия Ковалева, директор областного медицинского лицея-интерната «Днепр».

Всего с начала эпидемии волонтеры Фонда отправили около миллиона масок, перчаток и антисептиков для медиков и жителей области.

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