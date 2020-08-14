Александр Вилкул представил блок «Украинская перспектива»

Александр Вилкул представил блок «Украинская перспектива». В новую политсилу вошли известные в Днепропетровской области производители и хозяйственники.

Блок Вилкула «Украинская перспектива» выставит кандидатов в облсовет, а также во все городские и районные советы нашей области.

«Мы создали серьезную региональную партию, которая будет защищать и развивать регион. Подотчетна будет исключительно жителям нашей области. У нас в списках нет ни бандитов, ни свадебных фотографов. Только профессиональные люди», — сообщает лидер блока «Украинская перспектива» Александр Вилкул.

Лидер блока «Украинская перспектива» отметил, что особое внимание уделяется вопросам медицины.

«Мы введем бесплатную медицинскую страховку для всех жителей Днепропетровской области. Пенсионеры, дети, бюджетники получат медстраховку бесплатно. Тем, кто работает, страховку купит работодатель», — продолжает Александр Вилкул.

Блок будет выступать против закрытия в области школ и больниц, а также за восстановление строительства важных для людей инфраструктурных объектов, в том числе тех, которые подготовил Вилкул на посту главы обладминистрации. В частности, объездной дороги и метро. Эксперты считают, что заявление об участии Вилкула и его блока в грядущих выборах может существенно изменить электоральную картину в Днепропетровской области.

«Вилкула прекрасно помнят, как успешного губернатора, причем, который не только умел красиво говорить, но и умел хорошо работать. Дороги в Днепропетровске, инфраструктурные объекты в городах области — многое из того, что до сих пор жители области помнят. Как и помнят, что во время пребывания его вице-премьером, курировал жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные тарифы не повышались. Вот это тот фундамент, на котором будет базироваться избирательная кампания «Украинской перспективы». «Украинская перспектива» сумеет сформировать фракцию, как в облсовете, так и в местных советах. Возможно, получит представительство среди мэров городов области», — рассказывает политолог Андрей Золотарев.

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