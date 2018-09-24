Александр Усс формально распустил правительство Красноярского края

24 сентября 12:09

Губернатор Красноярского края Александр Усс отправил в отставку весь кабинет министров региона. Об этом сообщают в пресс-службе краевого правительства. Это техническая процедура, предусмотренная уставом края, в связи со вступлением в должность нового главы региона.

В сентябре 2017 года Александр Усс уже распускал правительство, когда стал врио губернатора. По сравнению с тем составом кабинета министров, нынешний отличается довольно ощутимо. Руководит им теперь Юрий Лапшин, сменивший на этом месте Виктора Томенко, ставшего губернатором Алтайского края. Обязанности первого зама главы региона по-прежнему исполняет Сергей Пономаренко. А вот из двух вице-губернаторов — Инессы Акентьевой и Павла Солодкова — остался лишь последний. На место же Акентьевой пришел Василий Нелюбин.

Из шести вице-премьеров — осталось пять. Из их числа вышли Галина Пашинова, Наталья Рязанцева и, собственно, Юрий Лапшин. Кресла двоих из них заняли Сергей Верещагин и Алексей Подкорытов. Отраслевых же министров стало на одного больше — 11. К ним добавился глава нового министерства тарифной политики, которым стала Марина Пономаренко. Также своих глав сменили медицинское, транспортное, строительное и лесное ведомства.

В общей сложности в правительство Красноярского края входит 20 человек. Все они теперь перешли в статус исполняющих обязанности и будут работать на своих местах до формирования нового кабмина.

Александра Усса избрали губернатором Красноярского края 9 сентября 2018 года. За него проголосовало 60,2 % избирателей. В должность он вступил 21 сентября. Тогда же он подписал распоряжение о роспуске правительства.

Предыстория: Александр Усс вступил в должность губернатора Красноярского края

Александр Усс выиграл выборы губернатора Красноярского края

Избранный губернатор Красноярского края И.о. председателя правительства Красноярского края Врио губернатора Алтайского края И.о. первого заместителя губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора





































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