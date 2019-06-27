Александр Широких: Я хочу изменений и знаю, как сделать жизнь в Украине лучше

21 июля украинцы будут выбирать своих представителей в Верховной Раде, органе, который создает законы, обязательные для жителей Украины. Сделать правильный выбор очень важно. Давайте знакомиться с кандидатами. Наш собеседник – кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 29 Александр Широких. Депутат облсовета, глава крупного сельхозпредприятия, он хорошо знает жизнь села. С чем же он идет к своим избирателям?

— Добрый день, Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, как так получилось, что человек, родившийся в Днепре, выбрал своей судьбой сельское хозяйство?

— Да, я в самом деле родился в городе Днепропетровске, в Индустриальном районе, прожил там три года. Уже 40 лет проживаю в Днепровском районе, вроде как в пригороде. Так сложилось, что мои дедушка и бабушка занимались сельским хозяйством, каждое лето проводил у них время на огороде. Мне нравилось не только собирать, но и выращивать растения, клубнику, малину. Свое первое дерево я посадил лет в 6 или в 7. Так что любовь к сельскому хозяйству у меня привилась с детства.

То же самое могу сказать о моем сыне: я его не могу с утра повести в садик, потому что ему надо с утра все полить, посмотреть, где что выросло. Так что ему также нравится этим заниматься.

Очень хорошо, когда хобби совпадает с профессиональной деятельностью. Я уже 20 лет связан с сельским хозяйством. Как сельхозпроизводитель, как бывший сотрудник Агробанка, как руководитель компании, которая занималась трейдерством и поставкой материальных ценностей. Сейчас непосредственно занимаюсь сельхозпроизводством, мне это нравится, приносит удовольствие и, конечно, приносит прибыль.

Кроме этого. Я имею еще два профильных образования, связанных с сельским хозяйством. Я закончил сельскохозяйственный институт по двум специальностям: инженер-гидромелиоратор и бухгалтерский учет и аудит. И чтобы получить юридические знания, закончил нашу юридическую академию.

— То есть Вы буквально во всех аспектах понимаете жизнь села. Скажите, пожалуйста, почему украинское село живет хуже европейского?

— У нас очень хорошие люди, они достаточно профессиональны. Несмотря на то, что они не получают государственную поддержку, у нас отрасль сельского хозяйства довольно динамично развивается. Можно посмотреть на урожайность зерновых или технических культур, валовый сбор Украины, экспортные позиции Украины на внешнем рынке, и мы видим, что начиная с 1991 года по 2018-2019 маркетинговый год, у нас постоянно растет урожайность, у нас постоянно растет валовый сбор зерна. В то же время государство все меньше и меньше вкладывает в отечественного производителя. У нас забрали НДС с оборотных средств. В частности, предприятие, в котором являюсь соучредителем, лишилось примерно 25 миллионов гривен в год, которые были раньше. Раньше мы с НДС могли покупать химию, семена, удобрения и другие материальные ценности. На сегодняшний день государство выделяет где-то около 10 миллиардов гривен для дотации и поддержки агропроизводителей, но поскольку у нас довольно успешное хозяйство, мы ни одной гривны не получили в этом году. Никто из наших соседей тоже ничего не получил, и мы не знаем на самом деле, куда эти деньги тратятся, как используются, очень большой вопрос.

Когда приходишь в банк, там говорят: кредитная ставка — 20 — 22 %. У меня много друзей-фермеров за рубежом в разных странах, у них кредитная ставка — 1 — 3 %. У нас никаких льгот, дотаций, целевых программ нет, а за границей, если ты занимаешься сельским хозяйством, у тебя дотаций примерно от 200 до 500 евро на гектар. То есть, мы заранее находимся вне конкурентной ситуации с нашими зарубежными соседями.

В то же время сельское хозяйство — локомотив развития ВВП. На сегодняшний день от 40 до 45 процентов валютной выручки страны поступают от реализации сельскохозяйственной продукции. Государство видит, что этот сектор экономики успешно развивается, но никак его не дотирует, не помогает. Сегодня Украина занимается в основном реализацией сырья. Никак не стимулируется перерабатывающая отрасль, на которой получается добавочная стоимость. Вот и возникает очень много вопросов, почему государство не поддерживает отечественного сельхозпроизводителя.

— На последних президентских выборах общество, выбирая, в каком направлении дальше двигаться Украине, разделилось на 73 и 25 процентов. Вы с какой стороны?

— Я с той, где 73 %, так как я хочу изменений и еще верю, что можно все так поменять, что будем жить в достойном, демократическом обществе.

— И именно поэтому Вы идете в Раду?

— Да, можно сказать. Так, потому что чувствую у себя силы и уверенность в том, что можно что-то поменять к лучшему. В разных направлениях, не только в сельском хозяйстве, это — медицинская реформа, пенсионная реформа, экономика в целом. На сегодня я не вижу реального роста ВВП, не вижу роста экономики, хотя к этому есть все предпосылки.

— Я, готовясь к интервью, внимательно прочитала Вашу предвыборную программу. Она достаточно объемная, обсудить все, наверное, не успеем в нашем формате, но самое интересное попробуем. Вы говорите о повышении зарплат и пенсий. Откуда брать деньги?

— Что касается программы, ее я написал с дочерью за полдня. Я диктовал — дочка писала. Потом мы собрались с единомышленниками, услышали друг друга, поспорили, друг другу аргументировали, и за день, к вечеру, откорректировали эту программу.

Откуда берутся деньги? Что такое бюджет? Бюджет — это соотношение доходной и расходной части. Мы прекрасно понимаем, что расходную часть можно надувать безгранично, но если ты не запустишь экономику, она не будет тебе давать дополнительную стоимость, то рисуй, не рисуй расходы, ты не найдешь, за счет чего эти расходы можно компенсировать. Останется только брать в долг. Украина уже набрала долгов на 100 миллиардов долларов. Вопрос: кто их будет отдавать и за счет чего? Я вижу только один источник — реально запустить экономику, чтобы мы могли спокойно платить налоги и развиваться. Чтобы государство дало возможность реально развивать бизнес, развивать разные программы, которые у нас есть.

На сегодня я не могу развивать производство, потому что меня ограничивает банковская ставка. Я не могу узаконить разные объекты недвижимости, и мои соседи — единомышленники, потому что не можем получить документы в геокадастре, хотя у нас есть для этого все разрешения. Есть много вопросов, на которые нет ответов.

— А как это связано с зарплатами?

— Зарплаты — это расходная часть, которая должна компенсироваться за счет чего-то. Если государство даст толчок для развития бизнеса, бизнес будет зарабатывать деньги, вырастут налоги — доходная часть государства.

— Следующий пункт о том, что тарифы ЖКХ на жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать доходам населения. Но услуги стоят столько, сколько они стоят. Как это увязать?

— А для этого есть государство, которое должно заниматься государственным регулированием расценок. Я не понимаю, как при теоретической расчетной стоимости газа в 50 — 70 долларов, он стоит 250 долларов. За счет каких издержек? Я не понимаю, как определенные сотрудники разных государственных министерств и ведомств получают в год 2 — 3 миллиона гривен. А у некоторых пенсионеров пенсия 1500 гривен в месяц. Просто нет баланса в таких соотношениях. То же самое и в тарифах, тариф должен быть справедливым, включающим в себя себестоимость, амортизацию и какую-то добавочную стоимость. Все очень легко.

— То есть, Вы считаете, что нынешние тарифы подняты искусственно?

— Да, как и схема Роттердам+ и все остальное.

— Медреформа, которую Вы называете геноцидом. А как правильно?

— А так оно и есть. Я прекрасно помню, какая была медицина на селе при Советском Союзе. Мы много ругаем то плохое, что было при Союзе, но я прекрасно помню, что ты обращаешься в сельскую больницу, там был нормальный стационар, там были профессиональные врачи, у которых были все необходимые препараты, и были профильные медицинские сотрудники. Были ЛОР-врач, окулист, хирург, терапевт, и каждый был специалистом в своем деле. Я не понимаю, когда сейчас ты приходишь в сельскую больницу, в ФАП, а там на 3 — 4 тысячи сельского населения находятся всего два врача. Оба, как правило, терапевты, но терапевтам этим надо еще разбираться в узких специализациях. И я не понимаю, как терапевт может быть одновременно еще окулистом и гинекологом?

Я за то, чтобы врачи были специалистами какой-то определенной специализации. Врач должен быть профессионалом, у него должны быть базовые медпрепараты, должно быть определенное оборудование. Я вижу реально, что у нас реформа медицины немножко не туда пошла. У нас в стране медицина недофинансирована: у врачей нет медпрепаратов, нет нормального оборудования. Сегодня пенсионеры, которые обращаются в моем населенном пункте в больницу первого уровня. В районный центр надо поехать в Центральную районную больницу на ж/м Клочко-6 в Днепре, где еще сохранилась нормальная медицина. Я даю им свой транспорт с водителями, которые пенсионеров туда отвозят, ведь до нее 50 километров. Но я же не могу постоянно туда возить все село.

Зачастую дедушки и бабушки не понимают, что в сельскую больницу нет смысла вообще ходить, потому что там нет профессиональных врачей и нет препаратов. Вот к чему пришла наша медицинская реформа. Это — тупик.

— То есть Вы хотите вернуть все так, как было до реформы?

— Я за то, чтобы в ФАПах и в больницах работали профессионалы, они должны получать достойную зарплату, больница должна быть нормально финансируема, чтобы там были все необходимые препараты. А как называть такую реформу — старая или новая — вопрос другой.

— Очень важный вопрос для всех сельских жителей — мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Уже много лет ведутся споры — разрешать продавать землю, запрещать продавать землю. Какая Ваша позиция?

— Моя позиция такая, что на сегодня Украина — очень коррумпированная страна, причем с какими бы вопросами ты не сталкивался. Если сегодня запустить свободный рынок земли, думаю, что за полгода у Украины земли не останется. Останется одно название — страна Украина, но уже без земли. Думаю, страна пока не готова к тому, чтобы запустить свободный рынок земли. Я за то, чтобы он был нормально реформирован, чтобы украинцы были хозяевами своей земли. Я на сегодняшний день категорически против продажи земли.

Но я бы немного изменил налогообложение, потому что там есть ряд «одноосібників», людей, у которых есть по 2 гектара земли, которые нигде не учитываются, ничего не платят, и сельсоветы у нас нищие, поскольку не получают доходной части бюджета. Я бы ввел пятипроцентную ставку на стоимость аренды земли. Сегодня через геокадастр идентифицирована вся земля. Не хочешь сам заниматься землей — отдай ее в аренду. Не занимаешься сам и не даешь в аренду — сельсовет ее просто забирает и отдает тому, кто ею будет заниматься. Если сделать такой нормальный рыночный подход, за год у сельсоветов появятся деньги, и они не будут просить: дайте нам на дороги, на что-то еще, у них будет нормальная доходная часть, в большинстве сельсоветов Украины.

— Так же, как в Британии, где есть отдельный рынок среди собственников, а есть отдельный рынок среди арендаторов земли?

— У нас пока нет рынка собственников земли, потому что мы пока к этому не готовы.

— А рынок арендаторов земли, Вы считаете, был бы вполне уместен?

— Вполне уместен, поскольку земля сегодня востребована. И если ты нормально разбираешься в сельском хозяйстве, у тебя есть к этому способности, ты понимаешь в рынке земли и сельскохозяйственной продукции, разбираешься в технологии, ты на земле можешь зарабатывать деньги. На сегодня, могу сказать, как человек, который уже много лет занимается землей, в сельском хозяйстве можно зарабатывать 15 — 20 % рентабельности, из которых можно 5 % легко отдать в сельсовет. И сельсовет будет иметь свою доходную часть.

Мое предприятие сегодня платит государству порядка 15 миллионов гривен в год. Но я понимаю, что у сельсовета просто не хватает доходной части, поскольку из этих 15 миллионов гривен очень много уходят непонятно куда. Дороги не делаются, много чего не делается. Мы за свой счет восстанавливаем дороги, делаем канализацию, за счет своего предприятия, пробиваем скважины. А так у сельсовета будет своя доходная часть бюджета, депутаты проголосовали за определенное решение, деньги есть, занимайтесь.

— Очень удивил меня пункт в Вашей программе о запрете вывоза ресурсов без переработки. То есть, зерно Вы хотите запретить вывозить?

— Нет, я категорически против того, чтобы такие ресурсы Украины, как лес, вывозились просто кругляком. Если те же самые иностранные предприятия хотят импортировать из Украины лес, сделайте здесь переработку, обеспечьте рабочие места. Люди будут получать зарплату, платить тут налоги, экономика заработает. Но я против того, чтобы эшелонами лес просто вывозили из Украины.

— То есть это не про сельхозпродукцию?

— Нет, к этому нужно подходить избирательно. Та же сосна до товарного размера растет 20 и более лет.

— Самый важный вопрос, который волнует всех жителей Украины — окончание войны и достижение мира. Вы пишете в программе о том, что к этому надо идти дипломатическим путем. С кем вести переговоры?

— Моя точка зрения: Украина должна идти своим путем. Мы должны быть внеблоковым государством со своей сильной армией. Исторически и географически так сложилось, что Украина стоит между Западом и Востоком, между Западной Европой и Россией. Как бы мы ни хотели, кого бы ни привлекали, это будет плюс или минус для каждой из этих сторон.

Я считаю, что Украина должна нести свое вооружение, у нее должна быть крепкая профессиональная армия, и мы должны одновременно дружить как с Америкой и Европой, так и с Россией. У нас есть огромные исторические корни и с Россией, и с Беларусью, и со странами СНГ, никто их не отменял, так уж сложилось исторически.

В то же время понимаю, что мы должны поддерживать отношения со всем внешним миром. Поэтому я против всяких блоков, поскольку вторая сторона в любом случае будет против.

Если так навести порядок, у нас не будет разграничения на Запад, Восток, Юг и Север.

— Вы уже имеете опыт депутатства, в 2015 году Вас избрали депутатом областного совета. Какие основные достижения Вы можете назвать за этот период?

— Я никогда не хотел быть политиком, не планировал, но так уж случилось волею судьбы, что в 2015 году я познакомился с Садовым. Мы долго беседовали, и решил пойти в политику, в областной совет с фракцией «Самопомощь». Прошел в облсовет. Первое, с чего я начал — знакомства с головами сельсоветов. Я объехал каждый сельсовет, входящий в мой округ. Это — Любимовский сельсовет, Александровский сельсовет, Слобожанский поселковый совет и Чумаковский сельсовет. В каждом из них есть свои нерешенные, глобальные вопросы. Детский сад, школа, дороги, которые не могут профинансироваться собственным бюджетом, собственными ресурсами. Я наладил диалог между сельсоветами и облсоветом и ОГА. При моей помощи были сделаны проекты, экспертизы проектов и получено финансирование на их реализацию. За 4 года сделано больше 30 дорог при моей помощи, пошли ремонты и строительство детских садиков, школ и дотация больниц. При моем личном участии деньгами и субвенции облсовета была оказана помощь примерно 700 людям — малоимущим, больным, атошникам, которые нуждались в финансовой помощи.

— А чего не смогли сделать?

— Я не мог заниматься законотворчеством. Депутат облсовета работает на округе, помогает в хозяйственных вопросах сельсоветам: ремонты, дороги, помощь малообеспеченным. Но я никак не влияю на политику, я не могу влиять на законы. Да, я поднимал несколько инициатив, будучи депутатом областного совета, облсовет их проголосовал, и делали обращения в Верховную Раду. Но они так и остались обращениями.

— Заканчивается Ваша каденция в качестве депутата облсовета. Как Вы думаете, что будет с Вашими начинаниями, будут ли они продолжены?

— В любом случае я буду курировать свои начинания, и то, что я пообещал своим избирателям в 2015-м, 2016-м, 2017-м годах на округе, закончу до конца.

— Вы — собственник достаточно процветающего бизнеса. Насколько я понимаю, депутат Верховной Рады, в отличие от депутата областного совета, должен полностью отдаться депутатской работе и забыть о том, что было вчера. Как будет с этим после Вашей победы?

— На самом деле времени будет немного, но у меня все хорошо с памятью, ничего не забываю. Радует, что за последние 5 лет на месте сформирована отличная команда профессионалов, люди на своем месте, понимают, что я от них хочу. Я уверен в своей команде, у нас есть хороший бизнес-план оперативный и стратегический. И я уверен, что бизнес будет развиваться.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье? Сколько у Вас детей, чем занимается Ваша жена?

— У меня прекрасная семья, есть супруга, сын и дочь. Жена сейчас находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном. Сыну — 6 лет, в этом году он заканчивает детский садик и идет в школу. Дочке — 16 лет, заканчивает 10-й класс и идет в 11-й. Так сложилось, что они будут учиться в одной школе — 23-я школа, возле «Танка». Там же моя супруга работала преподавателем украинской литературы. Поэтому дети год будут учиться вместе. Первый звонок встретят вместе, с колокольчиком на школьном дворе.

Дочка планирует поступать в Киеве, присмотрела уже два института, пообщалась с подругами, их несколько человек будут поступать вместе. Хочет поступить на экономический факультет, скорее всего, это будет международная экономика.

— Именно в киевском университете. Вы не собираетесь отправлять ее учиться за рубеж?

— Не собираюсь, это — ее точка зрения, ее выбор, ей уже 16 лет, она уже в принципе довольно думающий человек, с которым интересно рассуждать. На самом деле она уже имеет отзывы от тех, кто учится в Киеве, кто закончил там учебу, ей есть с кем общаться.

— И последний вопрос: представим себе, что выборы прошли, Вы в них победили, Вы — депутат Верховной Рады. Какие будут первые Ваши действия в этом статусе?

— В первую очередь скажу всем большое спасибо за поддержку. Я занимаюсь не только агитацией, агитацией занимается команда. Я объезжаю все сельсоветы. В мой 29-й округ входят полностью Днепровский район, Петриковский район и часть АНД-района Днепра. Изучаю полностью проблематику своего округа. Поднимаю по 2 — 3 вопроса в каждом сельсовете, где что необходимо делать. Понимаю, что бы хотелось на месте профинансировать, что годами не финансируется. Это — первая часть работы. А дальше — законотворчество. Все, что я хотел, прописал в своей программе.

— Первый Ваш законопроект, который Вы подадите? Как он будет называться?

— Мы заходим перед принятием бюджета на следующий год. Хочу, чтобы бюджет на следующий год шел с какими-то моими правками. Хочется сделать баланс между доходной и расходной частями. Надо, чтобы рост экономики был минимум 7 % в год.

Ольга Палий

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