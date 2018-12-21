Александр Савченко рассказал о падении цен на газ, узаконенной коррупции и Украине хуже Африки — politeka.net

Об увеличении учетной ставки, бедных украинцах и формуле средних доходов населения, рассказал экономист Александр Савченко.

О богатых чиновниках и бедных гражданах

Если сохранятся сегодняшние цены на нефть, то никакое повышение цен на газ нам не грозит. Потому что через 3-5 месяцев начинают падать цены на газ. И уже сейчас нефть стоит дешевле, чем в прошлом году в этот день.

У нас несправедливое перераспределение ВВП, потому что чиновники зарабатывают больше, чем в Центральной и Восточной Европе, а люди зарабатывают в три раза меньше. Мы занимаем деньги на уровне Соединенных Штатов.

Федеральная резервная система увеличила учетную ставку, а это значит, что все облигации станут дороже в мире. Недавно выпустили облигации под 20%. При стабильном курсе гривны международные спекулянты заработают не 10% в долларах, а 20%, и мы вынуждены выплачивать это из собственного кармана.

По мировым стандартам бедными считаются люди, которые живут на 2 доллара в день, а это составляет 55 гривен.

Это считается, что человек живет в нищете. К сожалению, у нас очень много таких людей.

В Украине примерно существует десять семей мультимиллиардеров. Если брать Центральную и Восточную Европу — мы чемпионы по таким людям, впереди нас только Россия.

Примерно 1% у нас составляют богатые люди, у которых доходы более 100 тыс долларов в год. Далее идет средний класс — 10%, а затем идут бедные, которых у нас 89%. Они делятся на 30% — это нищие, а остальные — это просто бедные. То есть эти все показатели Forbеs занижены примерно в три раза, относительно реального богатства.

Богатые не платят социальный взнос, они могут получать в государственном секторе огромные доходы. Даже в самых бедных странах Африки не существует такого неравенства.

Сейчас идет рост доходов населения. Средний доход считается при помощи среднего арифметического: грубо говоря, берется доход 1500 гривен и 15 миллионов и делится на 2. Таким образом в среднем мы имеем зарплату 7 миллионов.

Это не доходы, а узаконенная коррупция. Если ничего не изменится, то в 2020 году мы достигнем уровня 2013 года по реальным доходам населения.

Напомним, украинцам меняют правила обмена валют.

Ранее Politeka сообщала, украинская экономика выходит из тени.

Также Politeka писала, что международные резервы Украины достигли пика за пять лет.

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