Александр Роджерс: Искусство уступать и договариваться

Я, как бы это помягче сказать, офигеваю с некоторых персонажей. За последнее время такое количество различной ахинеи наслушался, что иногда впечатление, будто обратно на Украину вернулся

«Злочинна влада», «Янукович Путин вор», «зрада» (только правительство не агенты Кремля, как на Украине, а агенты Госдепа и/или Фининтерна). В общем, полный набор. И это я сейчас не про либералов (у тех изначально никогда мозгов не было), а про вполне себе «патриотический» сегмент.

Отдельно меня «умиляют» персонажи, пишущие «Надо бахнуть США ядерным оружием». Ещё и возмущаются, что «Путин боится бахнуть». О возможных последствиях они даже не задумываются.

А говорят, что русские сильно отличаются от украинцев. Глядя на некоторых, в это верится с трудом (надеюсь, что их таких всё-таки подавляющее меньшинство, хоть и весьма шумное).

Я сейчас буду говорить неприятные для многих вещи, но вы уж потерпите. Чистый прагматизм и realpolitik (прозвище «Суровый» нужно оправдывать). Правда бывает жёсткой.

Против России ведётся война. По всем направлениям – информационная, экономическая, военная.

— Россию пытаются обвинять в вымышленных преступлениях (начиная с отравления Скрипалей и заканчивая «поддержкой террористов»). Западная пропаганда создаёт из России образ врага, а русских расчеловечивает (через новости, фильмы, игры и так далее).

— Против России вводят санкции.

— Против России создаются военные прокси-структуры, цель которых – косвенная или прямая военная агрессия против РФ (ИГИЛ, УГИЛ и так далее).

— В России действуют финансируемые и управляемые извне структуры, целью которых является дестабилизация ситуации в стране с последующей попыткой госпереворота и приведения к власти американских марионеток.

Относительно того, что якобы в США растёт экономика и рекордно низкий уровень безработицы – Трамп и его администрация банально врут. В реальности наоборот, производства закрываются и/или переносятся в другие страны. А те, которые остаются – получают от государства огромные субсидии (что ещё больше нагружает глубоко дефицитный бюджет США), потому что иначе им не выжить в торговых войнах против Китая и ЕС.

Повышение НДС – это «краш-тест» на вшивость. Повышение с 18 до 20% вызовет рост цен максимум на 1,69% (считается как (120-118)/118*100%). А те, кто орёт, что цены вырастут на 11% или даже выше – или паникёры, или провокаторы.

Улучшение качества образования, медицины и социалки все требуют, а заплатить на пару процентов больше налогов для финансирования этих улучшений – начинают орать «зрада» и «ганьба». Перефразируя Цоя «Халявы! Требуют наши сердца!».

В условиях осадного положения, когда враг у ворот, повышение налогов и ужесточение некоторых других моментов – это абсолютно оправданная и разумная вещь. Нужно перевооружать армию, нужно усиливать импортозамещение, нужно повышать автономность экономики, нужно больше ресурсов вкладывать в опережающее развитие и так далее.

Лучше не будет. Будет хуже. По крайней мере в ближайшие несколько лет. Потому что кризис будет только усиливаться, попытки задушить Россию информационно, экономически или спровоцировать госпереворот также будут нарастать.

Если вы с эти не готовы мириться – уезжайте. Я, правда, не знаю, куда, потому что в других местах на планете будет ещё хуже (я гарантирую это). Но это уже не мои проблемы.

Если вам не нравится человек – то не живите с ним (разведитесь). Если вам не нравится страна – не живите в ней (уезжайте). Ни человек, ни страна не изменятся.

Главное – прекращайте ныть. Это мерзко и противно. Люди, живущие в собственных квартирах, имеющие личные автомобили и ездящие отдыхать за границу, которые при этом жалуются, что плохо живут – неизлечимы.

Часто приходится слышать «в Кремле не понимают, что мы с американцами не договоримся». Не нужно считать руководство страны тупее себя. Всё они прекрасно понимают.

Просто тактика Путина и Лаврова – делать вид, что мы готовы идти на переговоры и уступки, но ничего на самом деле не уступать. Тянуть время. И ещё тянуть время. Чтобы

а) завершить переход армии на новые вооружения (что, собственно, с 1 марта уже свершившийся факт, но можно и нарастить численность новых вооружений);

б) дождаться, пока США втянутся в противостояние не только с Россией, но и с Китаем, Ираном и даже Евросоюзом (что также уже происходит).

Некоторые требуют ужесточить противостояние. На что я неизменно задаю вопрос: зачем? Чтобы Вася с дивана не нервничал под пивко, поглядывая в телевизор? Почему именно мы должны нести на себе основную тяжесть опускания падающего гегемона? Пусть Китай вводит новые пошлины против США, пусть ЕС вводит новые пошлины против США, пусть НАТО без боя разваливается из-за недостатка финансирования и внутренних противоречий, пусть европейские союзники США ещё глубже увязнут в проблеме мигрантов и так далее.

А мы будем размахивать, понимаешь, пипидастрами (не забывая жевать попкорн и семки) и скандировать «Трамп, Трамп, наш человек! Если он не сможет, то никто не сможет!». Желательно не на поле боя, а с трибун.

Как учил Сан Цзы «Когда ты силён, прикидывайся слабым. Когда ты слаб – прикидывайся сильным». Хоть двести раундов переговоров, и в каждом делать вид, что мы уже вот-вот почти совсем, ещё немного и окончательно уступим (но пока нет). В общем, пудрить мозги и забивать баки.

И бить по наглой рыжей морде только в самом крайнем случае. Потому что общее правило всех предыдущих мировых войн гласит «Кто последним ввязывается в войну, тот меньше всех теряет и больше всех выигрывает».

И ещё, касательно «национальная буржуазия нас предаст» (тоже часто приходится это слышать, из уст адептов одного телепроповедника).

Не-а. Не предаст. И дело тут вовсе не в высоких материях (хотя среди правящей элиты полно бывших или действующих офицеров разведки, которым патриотизм вовсе не чужд). Всё гораздо проще.

В случае поражения России США будут изо всех сил стараться поправить собственную плачевную экономическую ситуацию за наш счёт. В том числе за счёт имущества российских элитариев, как чиновников, так и бизнеса. Это же очевидно. Пан Березовский и его компаньон, который также был задушен, – это весьма наглядные демонстрации неизбежного конца любых национал-предателей (и они не единственные такие). Ограбят, разденут, а потом убьют (потому что покойный слишком много знал).

Российские элиты – не дураки (есть парочка дурачков, но их сейчас усиленно наказывают и скоро окончательно донакажут). Самый тупой был Ходорковский, поэтому сначала отсидел десятку и потерял почти всё состояние, а теперь стал жалкой марионеткой британцев. Остальные гораздо умнее. Поэтому они не будут ложиться под Запад. Потому что они жить хотят!

Договариваться можно только с теми, кто не кинет, а западные элиты годами ведут себя как самые отмороженные кидалы, с которыми невозможно вести дела.

Да и смысл уступать Западу? «Это наша корова, и мы её доим!». И никаких банок варенья и ящиков печенья «фининтерн» предложить российским элитам не может. Потому что их фантики против российских физических активов – это не серьёзно. Поэтому прекращайте рассказывать эти сказочки.

Да, нас впереди ждёт достаточно тяжёлый период. Возможно, он продлится несколько лет. Но в этот период будет решаться, кто будет доминировать на планете в ближайшее столетие, а кто будет «едой» для нового гегемона.

После 1991 года Россия, потеряв около 15 миллионов человек в «благословенные либералами девяностые», сумела восстановиться. Запад ступил и прозевал момент начала восстановления (из-за ВРДЗ, я уже писал). Второй раз он такой ошибки не совершит, и если сумеет победить, то разрушит Россию уже невосстановимо (на 50 частей, как мечтал академик Сахаров). Поэтому права на поражение у нас больше нет.

Что же касается «а может бахнем?!», то хочу напомнить, что и Петр Великий, и Кутузов, и Сталин отступали, постепенно ослабляя противника. Генеральное сражение всегда нужно давать на наших условиях, в максимально неудобные для противника время, место и обстоятельства.

Вот сейчас, например, Путин переносит фокус внимания американцев и их союзников из Сирии (с Донбасса он его уже два года назад переключил) в Африку. Чем дальше от наших границ, тем лучше. Если при этом воевать будут какие-нибудь племена, которых только обучат наши инструкторы – то вообще лучший из возможных раскладов.

Поэтому перед тем, как в очередной раз начинать ныть и ворчать, включайте голову. Это полезно.

Я понятно объясняю?

Александр Роджерс, специально для News Front





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