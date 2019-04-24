Александр Охрименко объяснил, что может сделать новый президент в экономической сфере



В статье на страницах издания Главред Александр Охрименко напомнил, что экономикой Украины занимается Кабинет министров. Вместе с тем, экономист считает, что у президента также есть полномочия для ряда позитивных изменений в экономической сфере, сообщает replyua.net.

По словам Анатолия Охрименко, экономика Украины – это прерогатива Кабинета министров. Вместе с тем, президент также может оказывать определенное влияние на экономическую сферу страны. В частности, глава государства назначает руководителя НКРЭКУ. Соответственно, у него есть возможность разобраться с тарифами, в том числе, и установить их обоснованность.

Кроме того, президент может сменить главу Нацбанка. Это еще один эффективный инструмент. Ведь экономического чуда в Украине не произойдет без грамотной политики НБУ. Стране нужно нормальное кредитование, которое поспособствует росту производства, появлению новых предприятий и дополнительных рабочих мест. Наконец, президент может поспособствовать снятию моратория на продажу земли. Это может обеспечить национальной экономике годовой рост в 7, а то и в 10 процентов. Напомним, ранее эксперт объяснил , что нужно для успешного экономического развития страны.

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