Александр Никитин подверг депутатов жесткой критике за премии самим себе :: Черноземье :: РБК

Глава Тамбовской области Александр Никитин выступил с критикой депутатов гордумы, утвердивших премии себе и главе города. Поступок парламентариев в непростой экономической ситуации он назвал «неэтичным и вызывающим»

Фото: tambovoblduma.ru

«Недавняя история с утверждением депутатами Тамбовской городской Думы крупных премий лицам, занимающим муниципальные должности, вызвала немало обсуждений. И я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Имели ли право депутаты на принятие такого решения? В соответствии с Уставом города Тамбова – имели. Более того, премия эта была выплачена за счет экономии фонда оплаты труда, то есть не было дополнительных расходов бюджета. Все по закону, какие могут быть вопросы. А вопросы имеются. И вопросы эти не про законность, а про этичность. Подумайте сами – в такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе», – приводятся слова губернатора на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Как отметил глава региона, без того дефицитный бюджет Тамбова находится в серьезном непростом положении. Ситуация осложняется коронавирусной пандемией. Поэтому именно сейчас важно более взвешенно определять финансовые цели и задачи, а также тщательно подходить к расходным обязательствам.

«Вместо того, чтобы искать дополнительные источники дохода и сокращать расходы, депутаты принимают такое крайне непопулярное решение, которое негативно отражается не только на их репутации, но и на репутации любого представителя власти», – подчеркнул Александр Никитин.

На прошлой неделе на очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов приняли решение о выплате премий трем депутатам, работающим на постоянной основе, главе Тамбова, а также главе горизбиркома и председателю КСП города.

Ранее глава города Тамбова Наталия Макаревич официально отказалась от премии и оставила ее в бюджете города.

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