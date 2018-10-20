Александр Козлов принял участие в форуме электронной коммерции в Благовещенске

Популяризация интернет-торговли и развитие международного сотрудничества в сфере интернет-коммерции стали главными темами форума Amur E-commerce Forum, который стартовал в Благовещенске. Участие в мероприятии приняли около 300 человек — представители малого и среднего бизнеса Амурской области и КНР, эксперты, руководители органов исполнительной власти, институтов развития бизнеса, представители крупнейших российских и зарубежных компаний, специализирующихся на онлайн-торговле.

Гостей и участников форума поприветствовал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Развитие Дальнего Востока сегодня является национальным приоритетом 21 века. В Приамурье, как и в других дальневосточных регионах, происходят глобальные изменения в экономике и социальной сфере. Главная задача – повысить качество жизни людей. Большую роль в этом процессе играет наличие хорошо развитой системы информационных технологий. Электронная коммерция – часть этой системы. Важно, что она дает серьезные возможности продвижению малого и среднего бизнеса в интернете. Для Амурской области, граничащей с Китайской Народной Республикой, это особенно актуально. Сейчас то самое время, когда нужно заходить на этот рынок, осваивать его. А для этого необходимо учиться», — сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, открывая форум.

Деловая программа форума включает несколько пленарных сессий, где обсудят основные направления интернет-торговли, возможности главных мировых электронных площадок, основные инструменты работы в онлайн пространстве, актуальное состояние электронной коммерции в Китае.

«Мы надеемся, что китайские и российские предприниматели, молодые инвесторы смогут пользоваться международными платформами для дальнейшего установления связей и сотрудничества в этой сфере. Наши регионы сейчас успешно развиваются и, я уверен, благодаря внедрению новых инструментов, таких как электронная торговля, мы будем быстрее двигаться к решению поставленных перед нами задач», — обратился к участникам форума мэр города Хэйхэ Ма Ли.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – обучить потенциальных и действующих предпринимателей продажам и продвижению малого бизнеса в Интернете. Спикеры форума поделятся своим опытом, расскажут, как развить бизнес в сфере электронной коммерции, как увеличить продажи, осуществлять логистику, а также, как представить свой товар и услуги на китайских и других иностранных площадках.

«Прошлый форум был посвящен инвестициям. Тогда приехало порядка 100 руководителей компаний из Китая, около 10 инвесторов из Вьетнама, 30 бизнес-проектов были презентованы амурскими предпринимателями. Сегодня мы посвящаем форум интернет-коммерции. Наша миссия — максимально доступно раскрыть те стратегии, методики, кейсы, которые помогли бы предпринимателям научиться продвигать свой товар, используя онлайн площадки, используя опыт спикеров, которые к нам приехали», — рассказал заместитель руководителя оргкомитета Amur E-commerce Forum Максим Ноженкин.

Также он отметил, что форум даст импульс не только опытным предпринимателям, но и людям, которые только планируют открыть свой бизнес. В программе форума запланирован «круглый стол», на котором бизнесмены смогут задать вопросы профессионалам и получить информацию о методах онлайн-продвижения, различных инструментах электронной коммерции, найти деловых партнеров, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минвостокразвития.





Источник