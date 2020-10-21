Александр Колтунович: Для украинской экономики очень важно восстановить экономические отношения с РФ

Александр Колтунович: Для украинской экономики очень важно восстановить экономические отношения с РФ

Из открытых источников

Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить внимание относительно тех экономических последствий, которые есть в течение у нас уже последних 6 лет для экономики Украины в результате дезинтеграции с РФ и со странами СНГ в целом, потому что там были определенные действия со стороны официального Киева относительно того, чтобы выйти из соглашения в ЗСТ в рамках СНГ, и многие другие вещи, вплоть до сегодняшнего дня, когда выходят из разных соглашений из СНГ.

Так вот, первое. Я, чтобы не дублироваться, немножко подкорректирую свой доклад, и в цифрах. Если у нас пик торговли, экспорт товаров был в РФ 20 млрд долл. в 2011 году, то в прошлом году только 3 млрд долл. То есть мы за один 2019 год потеряли 17 млрд долл. экспорта, а это и промышленное производство, и рабочие места, и зарплаты, и налогообложение и так далее. Для Украины это в ценах еще 2011 года, то есть, если мы пересчитаем с учетом инфляционно-девальвационных процессов, которые у нас происходят, эта цифра будет еще больше.

Это один момент. Второй момент. По СНГ, если мы в целом берем. Тоже пик торговли – 26 млрд долл. экспорта было на рынке СНГ. На сегодня мы имеем порядка 6 млрд, то есть минус 20 млрд. Это те 20 млрд, о которых говорил Виктор Владимирович, что мы потеряли только в течение одного 2019 года. Поэтому для национальной экономики, где ВВП – 150 млрд, а экспорт – 50 млрд долл. был в прошлом году, 20 млрд – это более чем существенно за один год.

Теперь же у нас присутствует такой аспект, как евроинтеграция и подписание Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли с ЕС. Нам в свое время оппоненты – политические, экономические – обещали, что у нас будут диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских, но что мы имеем? В цифрах: если мы там в 2011 году или в 2013-м экспортировали в ЕС на 18 млрд долл., то в прошлом году это было 20 млрд долл. Плюс 2 млрд долл. Потери СНГ – 20. Это получается минус 18. Ни о какой диверсификации речи быть не может. Более того, у нас сырьевая структура экспорта. Если мы берем товарную структуру экспорта, она очень сильно поменялась. У нас 75% — это сельскохозяйственное сырье и руда. Если берем только сельское хозяйство, сырье, то это 45%, почти половина всего экспорта. Вот чем мы сейчас занимаемся.

Поэтому очень важно было для нас, в первую очередь для того, чтобы получить импульсы для машиностроения, потому что это прибавочная стоимость (она в Украине), это рабочие места, смежные отрасли, горно-металлургический комплекс. В целом это все работает и дает плюсы национальной экономике.

Еще один очень важный момент. У нас же в этом году машиностроение, мы не просто так поднимали данный вопрос, когда готовили встречу Виктора Владимировича с Владимиром Владимировичем Путиным, когда поднимался вопрос именно по предприятиям машиностроения. В этом году у нас падение в 22% в машиностроении. Ежегодно мы падаем. Мы уже фактически скатились до ноля. У нас там загрузка на некоторых предприятиях, которые еще хоть кое-как работают, где-то 10, максимум 30%. Вот что из себя сегодня представляет машиностроительный комплекс Украины. Несомненно, есть позитивные где-то, может, моменты, но это как исключение или вопреки.

Еще один очень важный момент. На сегодня ведь экономика Украины ужимается настолько, что 60% ВВП у нас от уровня 1990 года. То есть мы одна из немногих, а может, единственная страна в мире, которая даже не вышла на показатели 1990 года. Я уже не говорю о том, чтобы накапливать и увеличивать этот объем. И, как я говорил, 153 млрд. Вы знаете, Казахстан – 180 млрд, Россия – 1,7 трлн долл. (ВВП, объем ВВП). Поэтому экономика Украины на сегодня, к сожалению, выглядит именно так.

У нас программа нашей партии, несомненно, заключалась, как раз главный момент был в том, чтобы восстановить экономические отношения с РФ. Это главный экономический драйвер, и мы имеем соответствующие расчеты. Еще в 2013 году, когда перед Украиной стоял выбор – вектор экономической интеграции, мы совместно с Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития, Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РФ и нашим Институтом экономики прогнозирования НАНУ посчитали, что, если будет углубление интеграции Украины со странами Евразийского экономического союза, мы будет иметь примерно плюс 10 млрд долл. плюс к показателям, которые я называл, в 2011-2013 годах. Несомненно, политика импортозамещения присутствует, но она, мы ж понимаем, точечная, невозможно заместить все. Это второй момент.

Ну, и третий, самый важный. Не так давно президент Путин говорил о том, что в условиях глобальной конкурентной борьбы нам необходимо объединять наши усилия. Если я дословно цитату не приведу, но он говорил о том, что у нас на постсоветском пространстве общая инфраструктура связи, транспорта, человеческий капитал. Даже язык общий. И это огромное преимущество при интеграции, если мы говорим о конкурентной борьбе, в первую очередь со странами ЕС, с товаропроизводителями из США.

Поэтому в данном случае как раз для нашей партии безальтернативным приоритетом в экономической, во внешнеэкономической политике является восстановление и дальнейшее развитие экономических отношений с РФ и странами ЕЭС на сегодня. Мы готовы идти дальше, мы готовы развивать эти отношения и углублять интеграцию, торговлю в рамках БРИКС, ШОС, АТЭС, АСЕАН. Это перспективный рынок, с нашей точки зрения, потому что даже если мы говорим о странах ЕС, то в нынешнем году у нас экспорт падает где-то на 18-19% на рынки ЕС. Мы понимаем, что там также ужимается свой потребительский рынок, но, к сожалению, теряют именно наши производители. Теряют, даже пускай мы туда экспортируем во многом пшеницу или зерно, кукурузу и многие другие, руду, но все равно даже потери идут в этом аспекте. Поэтому технологическая экономика невозможна без восстановления экономических отношений с РФ. Для нас будущее мы видим именно в этом направлении. Восточный вектор экономической интеграции для нас в приоритете.

Ну, и, несомненно, еще несколько важных цифр и действий, которые делает наша партия. Наша партия отстаивает все-таки и в парламенте, несмотря на то, что мы только вторая фракция. Из последнего я могу привести пример, когда было голосование о выходе из СНГ торговых представительств. Мы настояли, я как раз выступал с докладом, я привел аргументы, цифры, и не хватило три голоса, чтобы выйти из соглашения СНГ по торговым представительствам, потому что это важно. Мы и на будущее так же будем предпринимать максимум усилий для того, чтобы Украина сохраняла те экономические соглашения, которые у нас есть, и в рамках с РФ, и со странами СНГ. Ну, и главное – восстанавливала постепенно все те отношения и экономические и кооперационные связи в авиастроении, судостроении, ракетостроении, приборостроении и многих других отраслях для того, чтобы все-таки страна имела будущее, а не была 122-я в мире по ВВП на душу населения и последнее место в Европе. Для нас, к сожалению, это катастрофа. Поэтому для нас это безальтернативный курс, и кто бы в Киеве, официальные власти какие бы ни были, они все равно, если захотят восстановить национальную экономику, если захотят строить технологическое государство, конкурентную страну, то будут вынуждены все равно пойти на этот шаг.

Я благодарен вам за площадку и возможность сегодня обсудить эти вопросы и, в частности, по машиностроению. Я пытался аргументировать, почему для национальной экономики столь важно машиностроение, потому что мы на сегодня уже настолько сырьевые, что дальше уже просто некуда. Поэтому очень важно, что именно вот эти три предприятия дали первый сигнал для того, чтобы двигаться дальше.

Александр Колтунович

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