Александр Кирш рассказал, что необходимо предпринять для обеспечения экономического роста

Новости экономики, 16:19:12

В Министерстве финансов Украины сообщили, что экономика Украины демонстрирует рост уже четырнадцать кварталов подряд, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в нашу страну.

С вопросом об ощутимости данного роста простыми гражданами Украины и мерах, которые необходимо предпринять для обеспечения устойчивого экономического роста, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, народному депутату Украины восьмого созыва Александру Киршу, информирует enovosty.com/news.

Александр Кирш сообщает, что на данный момент, к сожалению, роста экономики не существует.

«На сегодняшний момент роста экономики нет. Это все фейки и все это видят. То, что никакого роста нет, является ощутимым и для граждан Украины», — отмечает Александр Кирш

На вопрос относительно того, что необходимо предпринять для обеспечения устойчивого экономического роста, Александр Кирш сообщает, что для изменения ситуации необходимо провести глобальные изменения

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«Для обеспечения экономического роста необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, изменить налоговое законодательство, избрать новую Раду, новое правительство, то есть провести глобальные изменения», — сообщает эксперт





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