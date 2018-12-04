Александр Белов — Global Times: Мировая экономика получила второй шанс — ИА REGNUM

Александр Белов,

4 декабря 2018, 08:01 — REGNUM

В субботу, 1 декабря, в Аргентине председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли договоренности, которая повысила уверенность в обеих странах и во всем мире. США согласились приостановить увеличение торговых пошлин в отношении китайских товаров на сумму в $200 млрд до 25%. Обе страны решили начать новый раунд переговоров в течение следующих трех месяцев. Соглашение показало, насколько полезной может быть дипломатия между двумя государствами, пишет Чжао Минхао в статье для китайского издания The Global Times.

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Встреча между двумя лидерами продолжалась на час дольше, чем планировалось. Возникла теплая дружеская атмосфера, а встреча завершилась спонтанной групповой фотографией. В заявлении Белого дома подчеркнули, что встреча была «очень успешной». Все эти детали очень показательны. После того, как вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением о политике в отношении КНР в начале октября 2018 года, многие опасались того, что между двумя странами начнется новая «холодная война». Но встреча между Трампом и Цзиньпином в кулуарах саммита G-20 показала, что Пекин и Вашингтон поступили мудро, развеяв тень «холодной войны», нависшей над миром.

Компромисс между КНР и США — это мудрое решение, которое поможет уладить внутренние проблемы. За последние несколько месяцев торговая война нанесла ущерб фермерам, предприятиям и финансовым учреждениям обеих стран. В 2018 году фермеры США засеяли соевыми бобами 89,1 млн акров полей. Сообщалось, что американские фермеры понесли серьезные потери, поскольку не смогли продать урожай своему самому крупному покупателю, а расходы, связанные с хранением урожая существенно выросли.

Кроме того, американские компании, вовлеченные в международную экономику, понесли ущерб из-за ухудшения глобальной экономической обстановки. Несмотря на то, что американская экономика смогла сохранить относительно высокий рост благодаря сокращению налогов и увеличению федеральных расходов, экономический рост в европейских странах, Китае и Японии сократился.

Совсем недавно глава МВФ Кристин Лагард предупредила, что встречный поток торговых трений, особенно между Китаем и США, может вызвать даже большее замедление, чем ожидалось. Она также добавила, что в случае, если Трамп введет пошлины на импортные автомобили, это приведет к ответным действиям со стороны торговых партнеров США, что может еще больше сказаться на мировой экономике.

Эскалация торговых споров во всем мире неизбежно окажет большее давление как на китайские, так и на американские компании. Согласно заявлению ВТО от 22 ноября 2018 года, страны, входящие в G-20, ввели 40 новых торговых ограничительных мер в период с середины мая до середины октября 2018 года. Данные меры затронули около $481 млрд. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), полномасштабная торговая война и связанная с ней экономическая неопределенность могут к 2021 году снизить глобальный уровень ВВП на 0,8%. Учитывая перечисленные выше обстоятельства, усилия США и КНР по ослаблению торговой напряженности имеют важное значение для спасения мировой экономики. Однако достижение соглашения по ряду чувствительных вопросов в течение ближайших трех месяцев станет большим испытанием для обеих стран.

Правительство Трампа не должно переоценивать свои возможности. Трамп должен учесть фундаментальную роль здоровой и стабильной глобализации в поддержании устойчивого роста экономики США. Трамп недавно попросил руководство General Motors отказаться от производства автомобилей в Китае и открыть новый завод в штате Огайо. Поскольку General Motors сильно зависит от китайского рынка, подобные требования, как представляется, сильно противоречат здравому смыслу.

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Кроме того, правительство Трампа угрожало ввести экспортный контроль в отношении передовых технологий, таких как робототехника, надеясь ослабить позиции Китая в мировой цепочке поставок и одержать победу в технологическом соперничестве с КНР. Такой подход противоречит точке зрения компаний из Силиконовой долины, согласно которой, экспортный контроль принесет немалую пользу компаниям из ЕС и Японии.

Китаю необходимо ускорить реализацию нового пакета реформ и политики открытости в следующие три месяца. За последние несколько месяцев китайское правительства усилило поддержку частных компаний и, что более важно, ускорило шаги в направлении более зрелой рыночной экономики. Если на фоне торгового давления Пекин сможет реформировать свою собственную модель развития, выиграет не только Китай, но и весь мир.





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