Акции в поддержку Стерненко прошли в Украине и за рубежом

Акции в поддержку Сергея Стерненко сегодня, 27 февраля, прошли в разных городах Украины и за рубежом.

Об этом сообщают сторонники Стерненко в его Телеграм-канале, передает Укринформ.

«Сегодня с нами были люди со всех уголков Украины и мира. Нам присылают фотоотчеты из Франции, Швейцарии, Одессы, Харькова, Запорожья, Николаева, Херсона, Черновцов, Винницы и других городов», — говорится в сообщении.

Акции в поддержку Стерненко прошли в Виннице и Северодонецке / Фото: Александр Лапин, Алексей Ковалев. Укринформ

Акция в поддержку Стерненко в Днипре / Фото: Николай Мякшиков. Укринформ

Как сообщал Укринформ, сегодня состоялась акция «Справедливость Стерненко — справедливость всем!» в Киеве. Активисты провели митинг возле Офиса Президента, а затем — под Офисом Генерального прокурора.

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Это уже вторая аналогичная акция. Первая состоялась во многих городах Украины 23 февраля, когда Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрали меру пресечения содержание под стражей.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела. Защита Стерненко заявила о намерении как можно быстрее подать апелляцию на приговор активисту.

Во время акции 23 февраля в Киеве произошли столкновения между активистами и полицией.





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