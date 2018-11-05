Акции или облигации: куда лучше вложить сегодня

На фондовом рынке открылось окно возможностей

сегодня в 18:23, просмотров: 729

В этом году все фондовые рынки в той или иной степени ощутили на себе кризисные явления. Рынки акций по природе своей более волатильны, и цены на них колеблются больше и чаще, но в 2018 году и рынок облигаций не остался в стороне от спадов.

Станислав БЛАГИХ

В этом году все фондовые рынки в той или иной степени ощутили на себе кризисные явления. Рынки акций по природе своей более волатильны, и цены на них колеблются больше и чаще, но в 2018 году и рынок облигаций не остался в стороне от спадов.

Акции или облигации? Это классический вопрос для любого инвестора. Обычно он решается комбинацией и того, и другого. Пропорции определяются размером допустимых рисков, временным горизонтом и необходимой ликвидностью вложений.

По словам экспертов, инвестирование в акции в принципе связано с более высокими рисками, чем в облигации. Однако где выше риск, там и выше доходность, поэтому на долгосрочном горизонте доходность акций превышает доходность облигаций. «Для людей, обладающих серьезными суммами для инвестирования и имеющих возможность инвестировать на срок 3–5 лет, акции являются неотъемлемой частью инвестиционного портфеля», — отметил портфельный управляющий «Сбербанк Управление Активами» Дмитрий Постоленко. По его словам, именно данный инструмент на долгих временных отрезках позволяет значительно «обыграть» инфляцию и более консервативные инструменты, в первую очередь покупку недвижимости и облигаций.

Тем, кто желает вкладываться в акции, нужно быть готовым к повышенному риску и довольно серьезным колебаниям. «С учетом того, что потенциал снижения ставки Банком России ограничен, а глобальная экономика в ближайшие годы может демонстрировать проинфляционный рост, можно предположить, что российские акции могут показать более высокую доходность. Но для консервативных инвесторов также может быть интересна покупка государственных облигаций ОФЗ, которые сейчас являются отличной альтернативой депозитам», — сообщил начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

Экономисты утверждают, что с 2008 года мировая экономика вышла сейчас на пик своего роста и дальше возможно лишь ее замедление. Обычно акции особо активно растут в цене на фоне опережающего роста мировой экономики и, как следствие, прибылей торгующихся на биржах компаний. Увеличение градуса политической напряженности между США и Китаем, а также повышение долларовых процентных ставок Федеральной резервной системой США для своих банков говорят в пользу инвестирования в облигации или сбалансированные портфели с небольшой долей акций на горизонте ближайших одного-двух лет. «Можно отметить ряд акций, которые демонстрируют с начала года опережающее снижение. Например, акции ВТБ, «Магнита», «Аэрофлота», «Россетей», «РусГидро» упали в цене с начала 2018 года более чем на 30%. В случае снижения рисков и возврата положительного тренда отскок цен в этих бумагах может быть лучше рынка», — уверен начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков. По его мнению, в условиях высокой экономической и политической неопределенности в 2019–2020 годах цены на акции будут подвержены сильным колебаниям.

«На горизонте одного-двух лет я бы рекомендовал ПИФы акций, инвестирующих в компании нефтегазового сектора. Высокие цены на нефть и снижение рубля благоприятно сказываются на их финансовых результатах, подталкивая рост котировок их акций и дивидендных выплат. На совсем коротком полугодовом-годовом горизонте интересно смотрятся акции американских технологических компаний, сильно подешевевшие за последний месяц», — уточнил Дмитрий Постоленко.

Рынок облигаций в этом году также не остается в стороне от спадов. В частности, российский рынок ощутил на себе два спада, которые были связаны с оттоком капитала с развивающихся рынков, к которым относится и российский, а также геополитическими событиями. «В текущей структуре портфеля следует отдать предпочтение облигациям развитых стран, а с акциями поступать избирательно, приобретая отдельные перспективные бумаги. В период нормализации ситуации на рынке структуру портфеля целесообразно будет скорректировать, увеличив долю вложений в акции», — заметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Падение стоимости облигаций всегда сопровождается ростом их доходности. После спадов на фондовых рынках появляются окна возможностей, когда можно купить подешевевшие облигации с повышенной доходностью. По мере роста стоимости облигаций их доходности снижаются. Долговые рынки довольно стабильно восстанавливаются после спадов. Достаточно посмотреть на индексы облигаций в период спада 2014 года, когда рынки восстановились буквально за 3–4 месяца и затем продолжили рост. Таким образом, сейчас сформировалась очень неплохая конъюнктура для «входа» на рынок облигаций или для наращивания активов. Доходность государственных облигаций сейчас находятся на уровне 8,5%, корпоративных — на уровне 9–10,5%.

Эксперты уверены, что оптимальный вариант для инвестора — использовать ИИС для вложений. Кроме дохода от ценных бумаг он даст возможность получать ежегодный возврат налога в 13% с суммы до 400 000 рублей.

Сейчас не стоит вкладывать все свои деньги только в облигации и только одной компании, нужно обязательно распределять вложения между облигациями и акциями. При этом портфель облигаций лучше всего наполнить как государственными, так и корпоративными, как рублевыми, так и долларовыми ценными бумагами. «Ведущие финансовые компании готовы предоставить и дополнительную экспертизу в виде рекомендаций и готовых модельных портфелей для помощи частному инвестору в принятии правильных решений», — рассказал Александр Бахтин.

Начинающим неопытным инвесторам, а также тем, у кого нет времени на то, чтобы самостоятельно формировать портфель, эксперты рекомендуют инвестировать с помощью ИИС с доверительным управлением, которые можно открыть в управляющих компаниях. Это готовые решения, которые инвестируют средства в хорошо диверсифицированный портфель качественных облигаций. «Купить сейчас бумаги на счет проще простого — практически у всех крупных компаний есть понятные мобильные приложения. Кроме того, есть и возможность совершить сделку по телефону. С точки зрения инвестирования, лучше иметь смешанный портфель, в котором есть, например, дивидендные акции и облигации», — заключил начальник отдела биржевых операций «БКС Брокер» Максим Ремизов.





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