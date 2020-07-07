Акции дорожают на фоне новых признаков выздоровления экономики

В понедельник, 6 июля, цены на акции поднимались, так как инвесторы больше обращали внимание на новые признаки выздоровления экономики, а не на рост случаев заражения COVID-19 в мире.

Смягчение ограничений, установленных из-за COVID-19, дает надежду на то, что мировая экономика быстро восстановится после ожидаемой в этом году рецессии.

На прошлой неделе уверенность инвесторов усилили неожиданно хорошие данные по занятости и промышленности США, а также надежды на разработку вакцины против нового коронавируса.

В понедельник подорожанию акций способствовали и эти данные, и вера в то, что города и штаты США снова не введут жесткие карантинные меры, хотя число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает расти.

«Рынок демонстрирует больше жизнерадостности, чем ожидалось. Я и не думал, что мы будем стойкими к этим плохим цифрам по вирусу», — сказал аналитик LBBW Карл Хейлинг.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,8% (до 26 287,03 пункта), Standard & Poor’s 500 — на 1,6% (до 3 179,72), Nasdaq Composite — 2,2% (до 10 433,65), FTSE 100 — на 2,1% (до 6 285,94), DAX 30 – на 1,6% (до 12 733,45), а CAC 40 — на 1,5% (до 5 081,51).

Сырая нефть марки WTI подорожала менее чем на 0,1% (до 40,65 долл. США за баррель). а Brent — на 0,6% (до 43,07 долл.).

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