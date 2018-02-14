Активисты в польском консульстве напомнили Варшаве о преступлениях против украинцев

Несколько представителей «Черного комитета» вывесили плакат со списком преступлений Польши в отношении украинцев

Плакат появился на информдоске консульства Польши в Украине, передает «ДС» со ссылкой на «Польское радио».

На плакате изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: «оккупация, полонизация, пацификация, операция «Висла», репрессии и концлагеря».

Информацию об этом инциденте подтвердил посол Республики Польша в Киеве Ян Пекло.

«Перед Консульством появилось несколько человек, они развили этот плакат, сфотографировали и быстро исчезли», — сказал посол.

По его словам, «комментарий — лишний, акция не имела массового характера».

Как пояснил Пекло, «это, скорее, попытки различных групп, пытающихся получить известность».

В направленном «Польском прессовому агентству» сообщении организация «Черный комитет» объявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны.

«Постоянно навязывает нам свое видение нашего законодательства и нашей истории», — говорится в заявлении.

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«Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. «Черный комитет» отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры», — написал «Черный комитет».

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