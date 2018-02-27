Активисты Саакашвили пожаловались, что Луценко гонял их топором

Активисты Руха новых сил Михаила Саакашвили обвинили генерального прокурора Юрия Луценко в том, что он угрожал им топором и повредил генератор

Об этом рассказали активисты, которые пикетируют дом Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу РНС.

«Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палатками и угрожал активистам физической расправой», — заявили в РНС.

Это якобы произошло вечером 26 февраля. В партии заявили также, что на место прибыл наряд патрульной полиции, который собрал показания.

Отметим, что пресс-служба РНС не предоставила подтверждений своих слов — отсутствуют какие-либо фотографии или видеозапись. Имеется только запись, где активисты рассказывают о происшествии, якобы имевшем место. Также они утверждают, что Юрий Луценко якобы был пьяный.

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