Активисты BLM затравили основателя бесплатной школы йоги для негров

В столице штата Колорадо Денвере из-за конфликта с активистами Black lives matter (BLM) закрылась школа «Йога доброты», основанная в 2001 году. Активисты BLM в соцсетях подвергли «Йогу доброты» настоящей травле, обвинив руководство в расизме.

Защитники прав ЛГБТ обвиняют «Йогу доброты» в дискриминации сексуальных меньшинств и особых унижениях чернокожих гомосексуалистов и лесбиянок. На электронную почту основателя «Йоги доброты» белого спортсмена Патрика Харрингтона приходят письма с угрозами.

Кампания против «Йоги доброты» напоминает театр абсурда. Школа йоги Харрингтона была создана с целью, чтобы там были равны все люди, вне зависимости от расы, пола, религии и сексуальной ориентации. Для негров и ЛГБТ в школе проводились закрытые спортивно-психологические сеансы, где тренеры и ученики одной расы или сексуальной принадлежности в интимной обстановке делились своими проблемами. Тренеры школы просили учеников из числа белых и «натуралов», чтобы те учились у негров и ЛГБТ духовному и физическому росту и в разговорах внутри студии максимально воздерживались от высказываний, которые в США расцениваются как проявления расизма и нетолерантности к ЛГБТ. По желанию учеников формировались группы одной расы или пола. Чтобы «Йога доброты» была доступна для бедных жителей Денвера, плата за занятия собиралась в форме добровольных пожертвований. Былое финансовое благополучие «Йоги доброты» было следствием роста числа посещающих занятия. Особо популярна школа йоги была среди многочисленных в Денвере мигрантов из Африки. Пожилые люди ходили на занятия вместе со своими детьми и внуками. Наиболее успешные ученики потом сами стали тренерами по йоге в стенах своей школы.

Весной «Йога доброты» из-за пандемии коронавируса прекратила занятия в студиях. Школа перешла на дистанционный режим работы, который для многих учеников оказался неудобен. Не у каждого чернокожего или мигранта дома есть круглосуточный высокоскоростной интернет, а условия проживания не всегда располагают к комфортному занятию йогой. Тренеры и ученики cтали отдаляться друг от друга.

Последствия отдаления проявились, когда школа возобновила занятия в спортзалах. После убийства полицией в Миннеаполисе чернокожего преступника Джорджа Флойда и расовых волнений в США несколько чернокожих тренеров и учеников «Йоги доброты» выдвинули Патрику Харрингтону первые угрозы. Причина — в день убийства Флойда Харрингтон не возмутился гибелью Флойда от рук полицейских, а вел на инстаграм-странице «Йоги доброты» отвлеченные психологические беседы с учениками.

Харрингтон, желая исправить свою ошибку, позже опубликовал от имени «Йоги доброты» заявление, что школа йоги солидарна с Black lives matter, выступает за права чернокожего населения США и осуждает любые проявления расизма. Однако бывшие тренеры и ученики студии на это ответили в соцсетях очередной информационной атакой против «Йоги доброты». Интернет-война против «Йоги доброты» длилась весь июнь, наиболее яростные атаки на школу йоги пришлись на наиболее интенсивные стычки и погромы в США на расовой почве. Неформальным лидером врагов «Йоги доброты» стала 29-летняя негритянка Давидия Тернер — ученица «Йоги доброты», впоследствии ведущий тренер школы.

Давидия Тернер. Иллюстрация: Twitter

По словам Тернер, скрытый расизм и дискриминация ЛГБТ в школе проявились, в частности, в том, что правление школы отклонило предложение Тернер о найме стороннего эксперта по контролю за разнообразием. Так в США называются наемные специалисты, которые следят, чтобы внутри компании или государственного учреждения, где работают эти эксперты, соблюдался гендерный и расовый баланс. Если эксперт выявит, что данного баланса нет, руководство учреждения может ожидать уголовное преследование за корпоративный расизм и гендерную дискриминацию.

Правление «Йоги доброты» заявило Тернер, что школе такие контролеры не нужны, поскольку йога одна для всех людей. Затем Тернер и ее последователи возмутились тем, что инстаграм-страница «Йоги доброты» имеет характерный белый цвет. Харрингтон в ответ пригласил не принадлежащих к белой расе членов коллектива школы сняться в одночасовом фотофлешмобе для «Инстаграма» «Йоги доброты». Сторонники Тернер в ответ обвинили школу в токенизме.

Токенизм — принятый у активистов BLM и защитников ЛГБТ термин. Он означает принуждение негра, гея, лесбиянки или трансгендера к публичной демонстрации своих отличий от других людей. Потом Тернер и другой лидер врагов школы — чернокожий трансгендер заявили, что «Йога доброты» специально нанимает в СЕО-менеджеры школы только белых людей.

Черный цвет кожи у врагов «Йоги доброты», их агрессивный настрой и нахождение в мейнстриме BLM обеспечили им победу над Харрингтоном. Сотни учеников отказались посещать «Йогу доброты». Харрингтон в Денвере подвергся публичной травле в соцсетях. Школа влезла в неоплатные долги за аренду помещений и коммунальные услуги. Чтобы расплатиться с долгами, жена Харрингтона заложила их дом в Денвере. Харрингтон собирается навсегда покидать город, которому он отдал большую часть своей 47-летней жизни. Тренер по йоге извинился в соцсетях перед всеми, кого мог обидеть. Мужчина при этом занялся юридическим самообразованием. Он изучает литературу и законы о правах белых людей, смотрит тематические фильмы. Давидия Тернер хочет прибрать к рукам наследие «Йоги доброты». Кроме йоги, Тернер также зарабатывает гаданием на картах Таро. В отличие от Харрингтона, плата за занятия йогой у Тернер фиксированная.

Тем временем активисты BLM из Денвера требуют от властей города изменить всю городскую топонимику, которая, по словам негров, унижает права чернокожего населения США. Например, убрать из топонимики имя основателя города Джеймса Денвера, который, как считают негры, был рабовладельцем. BLM также требует переименования элитной школы города, носящей имя Джорджа Вашингтона. Тем активистам BLM, кто обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией, было бы интересно узнать, что у Вашингтона был гомосексуальный опыт. В библиотеке Конгресса США есть письма Вашингтона к своему английскому другу, имеющие яркий гомосексуальный подтекст… Известно, что Вашингтон в своем завещании повелел дать вольную всем своим рабам, и его примеру потом последовали другие американцы. Многие бывшие рабы Вашингтона не захотели менять сытую жизнь в хозяйском доме на бремя свободного человека… Требования BLM сейчас — возведенный в куб апофеоз социальной шизофрении. Что наглядно показывает ситуация с денверской школой «Йога доброты».

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