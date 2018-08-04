Активист: арестованному Гапоненко намекают на самоубийство

Латвийский политический активист Владимир Линдерман сообщил в социальной сети новость от общественного деятеля Александра Гапоненко, уже более трех месяцев находящегося под арестом за «антигосударственную деятельность».

По словам Линдермана, Гапоненко получил письмо с воли от неизвестного ему человека, в конверт вложен лист с изображением веревочной петли и мыла. «Совершенно очевидное подталкивание к самоубийству. Информация проверенная, подтверждена адвокатом. У меня возникает вопрос: как такое письмо могла пропустить тюремная цензура? Я помню (Линдерман сам несколько раз находился в тюрьме за свою политическую деятельность — EADaily) случай, когда заключенный получил жутко депрессивное письмо от жены, где были слова типа „лучше б тебе сдохнуть, сволочь“ и все в таком духе. Так этого парня, прежде, чем передать ему письмо, вызывали к режимнику, прощупывали, как он это воспримет и т. п. Администрации тюрьмы таких проблем сто лет не надо. В случае с Гапоненко либо тюремная администрация допустила халатность, либо на нее надавили сверху. Если второй вариант, значит, письмо изготовлено сотрудниками спецслужбы и на Александра по-прежнему идет сильнейшее психологическое давление, чтобы он дал удобные для следствия показания. Гапоненко собирается обратиться или уже обратился в криминальную полицию с требованием расследовать это дело, установить личность автора письма. Правильно, так и надо», — отмечает Владимир Линдерман.

В свою очередь, активист Александр Жгун привлек внимание к созданной в Facebook группе PabirasTV, в которой распространяются картинки, унижающие политиков русской общины Латвии. В частности, там была выложена фотожаба, изображающая Александра Гапоненко повешенным. Данное изображение набрало 44 «лайка». Несмотря на жалобы в администрацию Facebook, данные изображения до сих пор не заблокированы. Жгун отмечает, что приглашения присоединиться к группе идут от лица пользователя Facebook по имени Andris Ērmanis — и он же дублирует оскорбительные картинки PabirasTV у себя на странице.

Андрис Эрманис, распространяющий картинку с повешенным Гапоненко





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