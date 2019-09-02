Аксаков рассказал о возможных последствиях мирового финансового кризиса для России

Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Мировой финансовый кризис может привести к сокращению экспорта российских энергоносителей, но в целом изменение внешнеэкономической ситуации не будет иметь драматичных последствий для России, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя прогноз Минэкономразвития.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце августа озвучил свой макроэкономический прогноз и заявил, что темпы роста мирового ВВП опустятся в 2019 году ниже 3%, что станет худшим показателем за последние 10 лет. Он считает, что в таких обстоятельствах нельзя рассчитывать на бурное развитие российской экономики. По расчётам министерства, в 2020 году она вырастет только на 1,7% вместо ожидавшихся 2%. В Минэкономразвития также ожидают рост курса доллара и замедление роста зарплат.

По словам Анатолия Аксакова, мировая экономика развивается циклически, и мировые финансовые кризисы периодически повторяются.

«Срок для наступления очередного мирового экономического кризиса наступил. Тем более мы наблюдаем торговые войны, которые могут стать спусковым механизмом кризиса», — сказал депутат.

Для российской экономики мировой кризис может иметь неприятные последствия, так как в период кризиса государства потребляют меньше энергоносителей и сырьевых товаров. Поскольку Россия является одним из основных поставщиков энергоносителей, то поставки отечественной продукции могут сократиться в несколько раз.

«У России есть все возможности снизить последствия кризиса за счёт своих внутренних ресурсов и «подушки безопасности», — сказал Анатолий Аксаков. — Кризис, конечно, повлияет на экономику, но драматичных последствий не будет».

Депутат подчеркнул, что сейчас в России ситуация с инфляцией и на финансовом рынке находится под контролем.

«Учитывая, что у нас гибкое построение финансовой системы, действует бюджетное правило и плавающий валютный курс, мы можем амортизировать все удары мирового кризиса», — уверен Аксаков.

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