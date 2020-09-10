АКИТ подвела итоги российского рынка электронной торговли за первое полугодие 2020

АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) подвела итоги рынка электронной торговли России за первое полугодие 2020 года. Впервые за много лет динамика роста трансграничной торговли показала негативный тренд, а продукты питания вошли в Топ-3 самых заказываемых через онлайн канал категорий.

По итогам первого полугодия оборот российской дистанционной торговли составил 1,65 трлн рублей, что на 400 млрд рублей меньше, чем за весь 2019 год. При этом доля трансграничной торговли заметно сократилась – с 29 до 16%. По прогнозам, год-к-году оборот вырастет на 45% и достигнет 2,9 трлн рублей, из которых трансграничная торговля составит около 21%. Впервые с 2013 года рост трансграничной торговли покажет замедление. Причиной негативного тренда стала пандемия и связанные с ней сбои в доставке посылок и, уже после отмены ограничений, увеличение сроков доставки покупок.





Всего по итогам полугодия из зарубежных магазинов в Россию поступило более 122 миллионов посылок, 116 млн из которых были обработаны «Почтой России».

Доля электронной коммерции по итогам полугодия в общей структуре ритейла составила 10,9% (6,1% в 2019 году), благодаря чему Россия приблизилась к лидерам глобальной онлайн торговли – США (13,9%) и Китаю (29,9%).

В разрезе товарных категорий, в январе-июне 2020 года впервые лидером продаж стала одежда, обогнав категорию «цифровая и бытовая техника» — 30,2% и 29,5% соответственно. В структуре покупок из-за рубежа цифровая техника по-прежнему на втором месте, однако объем покупок значительно сократился — 32,2% в 2019 году против 22% в первом полугодии 2020. На третью строчку Топ-категорий вышли продукты питания – 14,1%. В 2019 году на их долю приходилось лишь 8,6% всех заказов.





Лидер по объему среднего чека – цифровая техника. На локальном рынке в среднем россияне тратят на одну покупку 8277 рублей, за соответствующие товары из-за рубежа они готовы тратить чуть больше – 10505 рублей. Интерес представляет значительная разница в чеке при покупке одежды в российских интернет-магазинах в на зарубежных площадках – 2196 и 11441 рублей соответственно. Безусловный лидер в разнице среднего чека – категория автозапчастей и автомобильных аксессуаров. Если в России потребители в среднем тратят на такие покупки 3694 рубля, но в трансгране они готовы заплатить в 4 раза больше – 15725 рублей.

В структуре регионов по-прежнему лидерами онлайн-шопинга являются Москва и Санкт-Петербург – 29,2 и 7,8% соответственно.

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