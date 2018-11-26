АКИТ подвел предварительные итоги Черной пятницы в РФ

Напомним, в 2018 году всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» на сайте B-friday.com впервые прошла при поддержке сразу двух крупнейших ассоциаций рынка. К акции под эгидой РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций) присоединилась Ассоциация компаний интернет-торговли. В прошлом году структуры проводили независимые акции для ритейла, а на этот раз усилия объединили. О том, чем минувшая «черная пятница» отличалась от своих предшественниц, порталу Retail-Loyalty.org рассказал Артем Соколов – вице-президент АКИТ.

Он отмечает, что итоги «Черной пятницы» на B-friday.com еще подводят, но уже очевидны некоторые тренды. К примеру, если раньше весь трафик распродажи приходился на пятницу, когда та стартовала, то сейчас распределился еще и на последующие субботу и воскресенье».

«Покупатели понимают, – добавляет А. Соколов, – что скидки будут все выходные, поэтому распоряжаются своим временем, исходя из этих соображений. Ритейлерам стало легче: им теперь проще организовывать работу магазинов во время «черной пятницы».

По словам нашего собеседника, в этот раз на B-friday.com активнее всего приобретали товары жители регионов. Их доля составила 76% от общего количества покупателей. Москва и Московская область сгенерировали 17,6% трафика, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6,4%. В прошлые годы основной покупательский трафик обеспечивали Москва и Питер.

«Почему так произошло, – сказал А. Соколов, – еще предстоит выяснить: будем анализировать. Возможно, причина в том, что акция набирает популярность в России, и к ней присоединяется все больше участников из отдаленных от столиц территорий».

По словам главы АКИТ, самой популярной категорией во время этой «черной пятницы» на B-friday.com по традиции стала электроника и бытовая техника. «Далее – смартфоны и гаджеты, – говорит А. Соколов, – и, неожиданно для нас, – автотовары. Отлично брали аудиотехнику, украшения и подарки. Очень хорошо «выстрелили» в этом году, компьютеры, и товары категории «Спорт и отдых».

А вот женской одежды, по информации АКИТ, в ТОПе не оказалось. Это можно объяснить меньшей активностью самих женщин, считает А. Соколов. По предварительным данным, среди покупателей B-friday.com дам было чуть больше 40%. «Вероятно, – предположил Артем Соколов, – женщины пошли примерять одежду в торговые центры». Мужчины проявили к акции больший интерес. Причем, активнее всего делали заказы молодые люди от 25 до 34 лет. Таковых было 42%.

Скидки варьировались от 10 до 90% и выше. Со скидкой 99,9%, за 1 рубль, к примеру, одна из компаний продавала подписку на сериалы.

А. Соколов утверждает, что на B-friday.com за скидками строго следили, нарушений не выявили. «Честные» скидки – таким было первоначальное условие акции, – заверил он, – наверное, поэтому все ритейлеры на нашей площадке отличились добросовестностью. Как было на других площадках – сказать сложно. Проверить всех невозможно».

Артем Соколов также поделился, что самый большой заказ оформили на Ozon. Речь идет о покупке на 280 тыс. рублей. Пока это рекорд.

Ранее мы сообщали, что в «Черной пятнице» на B-friday.com должны были принять участие 5 000 торговых организаций. Сколько их было на самом деле, сообщим, как только это станет известно.

Источник: Retail & Loyalty





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