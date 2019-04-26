Академик об убытках Украины от СА с ЕС: Медведчук в 2013 году был прав на 100%

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Украина понесла колоссальные потери на рынках России и стран СНГ после подписания Соглашения об ассоциации, которые исчисляются десятками миллиардов долларов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый вице-президент Академии экономических наук Анатолий Пешко. При этом эксперт отметил, что Виктор Медведчук, который в 2013 году предупреждал об экономических потерях страны из-за подписания СА, оказался прав в своих расчетах и прогнозах.

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«Виктор Медведчук был действительно прав на все 100%. Ведь действительно, при попытке уйти с рынка СНГ и перейти на еврорынки гривна потерпела, по сути дела, фиаско. Единственная отрасль, где мы хоть как-то несколько продвинулись – это сельское хозяйство, конкретно это птицеводство, где есть позитивные сдвиги. Во всех остальных отраслях, в том числе и наиболее приоритетных для Украины, мы потерпели, конечно, фиаско, потому что наша продукция – она не является ликвидной на еврорынках, она не проходит по тем стандартам качества, которые там предусмотрены. Наши рынки традиционные сбыта – это Россия, это все страны СНГ, мы их ввиду этих политических амбиций просто потеряли. И потери от утраченных рынков сбыта привели в конечном счете к недопоступлениям в бюджет страны и падении ВВП страны», — говорит Пешко.

По его словам, расчеты экономистов показывают, что Украина потеряла около 40 млрд долл. из-за отказа от восточных рынков сбыта.

«Порядка 40 млрд долл. – это некоторые экономисты так считают. А если сравнивать с 1990-1991 годами, когда мы отделились от Советского Союза, то я считал, что сумма потерь превышает 60 млрд долларов. А если провести индексацию, ведь доллар тоже за эти годы потерял своей стоимости где-то 500%, то посчитайте, эта сумма вообще будет достигать колоссальных размеров, порядка 300 млрд долларов. Трудно в это поверить, но это реально так есть на самом деле», — рассказал Пешко.

По словам академика, для Украины крайне важно вернуться на рынки России и стран СНГ. «Если мы этого не сделаем, поймите, никакие кредиты МВФ нас не спасут, потому что сегодня экономика Украины работает только в одном направлении – мы покупаем больше, чем продаем, мы зарабатываем меньше, чем покупаем. И эта разница, этот долг, который мы накапливаем, он создается в основном за счет внешних заимствований. Только в этом году мы должны заплатить 417 млрд грн, это означает порядка 15 млрд долларов по курсу 27. Если курс будет падать, эта сумма будет еще выше. А доходы у нас все равно низкие. За прошлый год мы экспортировали на 46 млрд долларов, а купили на 56,8 млрд. То есть, 11 млрд – отрицательное сальдо внешнеэкономического баланса», — резюмировал Анатолий Пешко.

Напомним, после Евромайдана Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Оппозиционный политик Виктор Медведчук ранее предупреждал, что это ударит по отечественной экономике – закроются более 8 тысяч предприятий, промышленность не выдержит конкуренции и будет падать. Как альтернативу Медведчук предлагал вступление Украины в Таможенный союз, в котором Украина могла бы увеличивать экспорт и наращивать производство. Впрочем, эти аргументы официальный Киев не принял к сведению. После подписания СА Украина потеряла свои позиции на рынках России и СНГ – в сравнении с 2013 годом наш экспорт в эти страны уменьшился на 14 млрд долл.





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