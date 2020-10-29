«Академик Черский» пришвартовался к базе «Северного потока — 2»

Пройдя ходовые испытания, трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий Мукран. Следующей точкой судна может быть уже сам недостроенный участок газопровода, который расположен в нескольких десятках километров от порта.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, сегодня трубоукладчик «Академик Черский» пришвартовался к главному причалу порта Мукран, у которого ранее проходил дооснащение и где находятся оставшиеся трубы для укладки газопровода. До этого судно простояло сутки на рейде. Там продолжают находиться суда снабжения Морспасслужбы, «Финвал» и «Умка», которые пришли вместе с трубоукладчиком и вместе с ним проходили испытания у Куршской косы под Калининградом.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Также рядом с Мукраном находится и судно снабжения Errie, которое в октябре совершило пять рейсов между немецким портом и Калининградом. В Мукране оно освободило причал, после чего «Академик Черский» и занял свое место.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

У всех судов «Северного потока — 2» российские собственники, которые формально не имеют отношения к «Газпрому». Поэтому риск влияния действующих и будущих санкций на проект существует, но его попытались свести к минимуму.

До завершения «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров в датских и немецких водах. Из-за санкций США и их будущего расширения «Газпром» вынужден использовать российские суда. 1 октября Датское энергетическое агентство выдало последнее разрешение для запуска балтийского газопровода — на эксплуатацию.

Как писало польское издание BiznesAlert со ссылкой на свои источники, до конца октября «Академик Черский» должен завершить ходовые испытания, потом пройдут последние работы на борту в немецком порту и в начале ноября он выйдет на маршрут «Северного потока — 2».

О том, какие суда будут участвовать в проекте и что он скоро может возобновиться, говорят и данные Морспасслужбы. 14 октября она завершила тендер на поставку 300-метрового стального каната, двух приспособлений для ловли якорного буя и багров на общую сумму 15 тыс. евро для судна снабжения «Финвал», которое вместе с трубоукладчиком ушло в Мукран. Все составляющие груза могут предназначаться для установки и снятия якорей «Академика Черского» при трубоукладке. На судне установили систему якорного позиционирования, и ее проверяли в том числе у Куршской косы.

Трубоукладчик изначально располагал системой динамического позиционирования, которая с помощью геолокации и подруливающих винтов позволяет точно придерживаться курса. Придя же из Находки в Мукран в начале мая, «Академик Черский» проходил до конца сентября модернизацию и дооснащение. И на него установили в том числе систему якорного позиционирования, восемь якорей: по два — с каждой стороны у носа, и по два — у кормы.

Известно, что немецкий регулятор требовал вести работы в немецких водах при глубине менее 20 метров с использованием якорного позиционирования. И таким же образом пришлось дооснащать трубоукладчик Audacia швейцарской Allseas, которая остановила работы на проекте из-за американских санкций в декабре 2019 года.

Из незавершенного участка около 20 километров по каждой ветке приходится на немецкие воды Балтийского моря. А их глубина в районе работ, по карте Института исследований Балтийского моря им. Лейбница, составляет как раз до 20 метров.

Примерно такая же глубина и в районе Куршской косы, где «Академик Черский» проходил испытания в сопровождении судов Морспасслужбы. Очевидно, они станут основной поддержкой трубоукладчика во время строительства.

На прошлой неделе, 20 октября, Госдепартамент США уточнил, что в рамках санкций против собственников судов, которые участвуют в «Северном потоке — 2», ограничения распространяются теперь и на компании, которые предоставляют услуги по дооснащению и модернизации этих судов. Им дали 30 дней на то, чтобы покинуть проект. И вопрос заключается в том, завершились ли полностью работы на трубоукладчике.

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