«Академик Черский» подошел к месту остановки «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» подошло к району остановки строительства трубопровода «Северный поток — 2». Как свидетельствуют данные порталов отслеживания, судно приближается к острову Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

За «Академиком Черским» пристально следят во всем мире: на данный момент это судно — единственный российский трубоукладчик, который может продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2», прерванное швейцарским подрядчиком Allseas из-за санкционных угроз США. 30 апреля у пролива Каттегат между Данией и Швецией судно встретили Балтийский флот и Королевские военно-морские силы Дании. Следом за трубоукладчиком летел вертолет из Швеции.

Как сообщало EADaily, в феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда «Академик Черский» должен был прийти 30 апреля. Однако судно направилось на север с курсом на порт Абердин в Великобритании. 26 апреля «Академик Черский» поменял конечную точку, вновь указав Находку. Далее курс был проложен до Калининграда, куда судно должно было прийти 3 мая.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». Министр энергетики РФ Александр Новак называл его возможным достройщиком «Северного потока — 2». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. Партнерами «Газпрома» по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

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