Агрессия России в море: Госдеп обратился с мощным призывом о санкциях — Обозреватель

США призвали Европу ввести дополнительные санкции к России из-за ее агрессии против Украины в Азовском море.

Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, передает Reuters. По его словам, США хотят, чтобы европейские союзники рассматривали возможность введения дополнительных санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

«Мы, безусловно, призываем наших европейских союзников усерднее изучить, какие дополнительные санкции могут быть введены. Как я вижу сейчас, это не то, о чем Германия и Франция заявляли, что рассматривают, но я думаю, что эти вещи могут развиваться со временем», — сказал Волкер в Берлине.

Курт Волкер

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции против России из-за ее агрессии против Украины в Керченском проливе.





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