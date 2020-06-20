Аграрии у Кабмина протестовали против повышения цен на продукты из-за пошлин на топливо



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Аграрии протестовали под Кабмином против повышения цен на продукты из-за пошлины на топливо

У здания Кабинета Министров Украины несколько сотен аграриев протестовали с требованием не вводить таможенные пошлины и квотирование на импортные дизельное топливо (ДТ) и сжиженный газ (СПГ). В акции планировали задействовать трактор, но его не пропустила полиция — заблокировала возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Об этом сообщают Украинские новости.

Акция прошла под лозунгами: «Нет – пошлине и квотам на импортное топливо» и «Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей». В ней приняли участие фермеры из разных областей Украины, недовольные инициативой введения пошлины или квотирования на импортные ДТ и СПГ.

Аграрии протестовали под Кабмином против повышения цен на продукты из-за пошлины на топливо

По словам митингующих, от этого не только фермеры потеряют до 3 млрд гривен, но и простые украинцы больше заплатят за продукты, которые неизбежно подорожают.

«Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях — чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать», – отметил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Представители аграриев отметили, что введение пошлины – это дело рук монополистов.

«В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами», – заявила заместитель председателя «Аграрного союза Украины» Жанетта Емельянова.

Участники акции передали обращение на имя премьер-министра Денису Шмыгалю и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить введения специальных пошлин или квот на импортное дизтопливо и сжиженный газ.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года «Укртатнафта» совместно с «Нефтегазом» подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СПГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% до 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и СПГ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд гривен в год.

Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа приведет к повышению цен на продукты питания и роста инфляции. Об этом говорится в обращении ОО «Всеукраинский аграрный форум» к премьер-министру Дениса Шмыгалю.





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