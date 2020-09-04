Агитация и чёрный пиар: как понять, что вами манипулируют

Предвыборное время отличается от повседневности тем, что обычные граждане узнают о своем городе, о своих согражданах, о городской администрации много нового. Дремавшие доселе политики вдруг встрепенулись в поисках «сенсаций», «жареных фактов» и с диким упорством начинают их «находить» даже там, где их не может быть. Поскольку сами политики не хотят мараться, они нанимают пиарщиков, которым не привыкать ковыряться в дерьме. Как понять, что вы читаете информацию, которая не соответствует действительности?

«За майбутнє» Баранова-Коломойского: экс-мэр Бердянска идет мстить?

Провести подобный «ликбез» для наших читателей на основе громких информационных «вбросов», которые последнее время будоражили город, мы попросили эксперта, социолога, председателя ОО» Гражданское общество» Игоря Семуськова.

— Для начала хотелось бы объяснить, зачем в принципе политики используют черный пиар. Ведь людей не обманывают только ради того, чтобы обмануть. У всего есть причины и цель. Основная цель, как вы все понимаете, — понизить рейтинг конкурента. Злоупотребляют им обычно те, кому особо нечего предложить избирателю. Чтобы сыграть на негативе. А недовольных ситуацией много всегда и везде. Если вы видите активный чёрный пиар — знайте: те, на кого он направлен, — это сильные игроки на этом поле. Ведь прилагают усилия обычно для того, чтобы опустить рейтинг тех, у кого он выше.

Что касается Бердянска, то тут достаточно скудное поле СМИ. В тихое время его вроде и хватает, а вот в период избирательного процесса, то есть пиковой информационной активности населения, естественно, пустые места занимают различные альтернативные источники информации. Недавно созданные интернет-ресурсы, социальные сети, газеты-однодневки, листовки. Ответственности за информацию, которую распространяют эти источники информации, зачастую никто не несет, а значит, высока вероятность, что информация в них не будет правдивой.

Как не попасться на удочку охотников за голосами избирателей?

Первое. У лжи нет лица.

То есть в материале нет ссылки на компетентные источники. Яркий тому пример — материал «В Бердянске на чиновников тратится столько же, сколько на всю сферу ЖКХ», он появился на ресурсе, который связывают с бывшим мэром и бывшим нардепом Валерием Барановым. В материале, где нет ни одной ссылки на источник информации, утверждается, что чиновники исполкома обходятся городскому бюджету в сумму, равную бюджету всего жилищно-коммунального хозяйства города. Автор материала просто выдал желаемое за действительное. Кто его об этом попросил, понять нетрудно. Как нетрудно было взять телефон, набрать номер начальника финансового управления исполкома Натальи Бочковой и уточнить у нее конкретные цифры. Из которых бы сразу стало видно, что затраты на чиновников исполкома — это не только их зарплата, а и коммунальные платежи, налоги, покупка оборудования и материалов, расходы на командировки и т. д. — итого 97 млн грн. Зарплата же чиновников в 2,5 раза меньше и составляет 38 млн грн. А затраты за сферу ЖКХ — почти 145 млн грн, что в 3,8 раза больше зарплаты чиновников. Валерий Баранов, как бывший городской голова, не мог не знать, как финансируется содержание исполкома. Но закрыл глаза на появление статьи с жареными фактами. Более того, на сайте ресурса опровержение непроверенной информации так и не появилось.

Второе. Ложь начинает первой.

Любое, что ответит оппонент, будет воспринято как оправдание. Совсем недавно прошли общественные слушания, которые были посвящены теме расширения бердянского зоопарка «Сафари». Там обсуждались различные варианты, звучали разные мнения. Вроде нашли компромисс, который устроил и руководство зоопарка, и жителей Слободки. Но неожиданно в социальных сетях поднялась целая кампания под лозунгом «Отстоим зоопарк вместе». Была запущена сплетня, что администрация города под надуманным предлогом хочет не расширить территорию зоопарка, а вовсе разорвать с ним договор аренды земли. Тем самым прекратить его деятельность. Негодующие комментарии посыпались как из рога изобилия. Ну, действительно, зоопарк является одной из достопримечательностей города. Как же можно его закрывать!? Большинство граждан, которые не владеют ситуацией, благородно возмущались. Сами того не подозревая, что организаторам «скандала» это и нужно. И это третий способ понять, что вами манипулируют. Ибо — против вас используют ваши эмоции.

Четвертое. Слова таких людей расходятся с делом.

На минувшей неделе Валерий Баранов объявил конкурс предложений по благоустройству города. Хорошая, на первый взгляд, идея. Через неделю он отрапортовал, что ему пришло около 300 различных идей и предложений. Часть этих «идей и предложений» была размещена на подконтрольном ему ресурсе в виде картинок. Вся беда в том, что картинки эти преимущественно взяты с сайтов российских фирм, которые занимаются продажей беседок, стрижкой газонов, изготовлением малых архитектурных форм. Проверяется это за десять секунд. Примерно за столько времени Google находит первоисточник фотографии. Российские ресурсы содержат на своих сайтах сотни таких фотографий. И не составляет особого труда за сравнительно небольшое время предложить Валерию Баранову не 300, а 1300 идей и предложений по благоустройству города, которые отнюдь не оригинальны и абсолютно не учитывают особенности и ландшафт морского города.

Пятое. Смотрите на источник информации.

Если это официальное лицо или СМИ, которое несет ответственность за достоверность распространяемой информации, есть все основания доверять опубликованному материалу.

Если анализы и выводы делает бот (профиль в социальных сетях, выдающий себя за другого человека, например, Maria Dragozova, давно разоблаченная как бот, но некоторые до сих пор считают, что журналист), то и доверие к тем «фактам», которые она распространяет, должно быть нулевое. Более того, те политические силы, которые ссылаются на подобные профили как на проверенный источник информации, делают перепост данной информации, оказывают себе медвежью услугу. Ибо доверие к ним из‑за подобного «сотрудничества» также неизбежно падает. Во время избирательного процесса, пика информационной активности, информация живет недолго. А значит, быстро выясняется, что она не отвечает действительности, и избиратель достаточно понимает, кто его обманул. Быть обманутым дальше он не хочет, поэтому перестает полностью доверять данной политической силе.

Также зачастую, чтобы придать информации правдоподобности, используют прием «я точно знаю». К сожалению, до сих пор даже самая нелепая информация, озвученная вместе со словами: «Я точно знаю, потому что сестра моей жены работает с мужем этого человека», — приобретает налет правдивости.

Помните, что зачастую такие манипуляции используются намеренно и направлены на то, чтобы ввести вас в заблуждение. Самый эффективный способ проверки такой информации — уточняющие вопросы. А еще лучше верьте только тому, что видите сами или знаете от людей, которые видели сами и которым вы доверяете безоговорочно.

Следует отметить, что черные пиарщики в своих «социальных технологиях» постоянно развивают инструментарий, сбивая людей с толку.

Каждому избирателю необходимо обдуманно и взвешенно подходить к выбору. Чтобы менять будущее своего города в лучшую сторону, нужно, прежде всего, обращать внимание не на голословные заявления, а на конкретные реализованные проекты, реальные дела во благо родного города.

Будьте внимательны. Не дайте себя одурачить.

О других распространенных методах манипуляции информацией мы расскажем вам в следующих статьях.

Скоро выборы: эволюция черного пиара в Бердянске за 5 лет

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