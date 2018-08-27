Агентство инвестиционного развития реализовало на Дону 80 проектов на 6 млрд руб.



Агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области отчиталось о результатах своей работы, речь об этом шла в рамках обсуждения «Стратегии-2030».



В течение последних нескольких лет парламент Ростовской области принял достаточно законов, делающих регион привлекательным для инвесторов. При этом некоторые законодательные инициативы поступили именно от АИР, задача которого, по словам председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко, привлекать в Ростовскую область новые производства, технологии, создавая новые рабочие места. Задача же властей, и парламента в том числе, всеми силами содействовать АИР, упрощать процесс привлечения капиталовложений, устранять препятствия на пути инвесторов, готовых вложиться в экономику Дона. По предложениям Агентства ЗСРО приняло несколько законодательных решений, которые облегчили работу бизнесменов и производственников.







Мы сегодня являемся свидетелями того, как принятое депутатами несколько лет назад правильное, грамотное, просчитанное решение по созданию Агентства, приносит свои плоды. Ведь законы не носят ежеминутный характер, но всегда направлены на будущее. АИР — это именно такой пример. Реализованные Агентством инвестиционного развития проекты дали масштабные поступления в бюджет Ростовской области. Они дали возможность отремонтировать и построить сотни социальных объектов – школы, больницы, поликлиники, детские сады. Это то, что ощущает на своем кошельке каждый житель области, — отметил Александр Ищенко. — Инвестор, развитие, промпроизводство — это не абстрактные понятия, а то, что влияет на жизнь каждого человека в Ростовской области.



Директор АИР Игорь Бураков отметил уникальность Агентства, ведь оно появилось в Ростовской области задолго до того, как аналогичные организации появились в других регионах. Цель АИР, по его словам, искать от имени региона инвесторов по всему миру и реализовывать их проекты в регионе.



Ростовская область в этом смысле опередила всю Россию почти на 10 лет. Если у нас такая организация появилась в 2004 г., благодаря тому, что Закcобрание поддержало эту инициативу, то по всей России Президент утвердил региональный инвестиционный стандарт и предписал появиться подобным организациям только в 2012 г. Сейчас заканчивается работа над Стратегией-2030, и Агентство инвестиционного развития – это как раз тот инструмент, который позволит добиться намеченных результатов в экономике, — рассказал Игорь Бураков.



Ростовская область, по его словам, имеет устойчивый экономический рост. Например, с 2010 г. промышленность выросла на 257%. Такого в России больше нет нигде, отмечает г-н Бураков.



Когда российская экономика стагнировала, экономика Дона продолжала расти. Президент РФ в майском указе говорил, что экономика России должна расти темпами выше мировых. И в Ростовской области это уже есть. Например, за полугодие экономика Дона выросла на 7%, тогда как мировая экономика — чуть меньше чем на 4%. Чтобы продлить этот тренд, мы и работаем, — пояснил глава АИР.



С начала своего существования АИР привлекла в Ростовскую область более $6 млрд прямых инвестиций, реализовано было около 80 проектов. Сейчас Агентство работает над еще 46 проектами на общую сумму более 190 млрд руб.





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