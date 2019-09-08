Агентство Fitch узнало об условиях нового соглашения Украины и МВФ. Новости политики

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели, а также требования по борьбе с коррупцией и проведение реальных реформ

Об этом говорится в обзоре международного агентства Fitch Ratings, передает «ДС».

Как отмечают аналитики, среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о «сплите»), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца — «ДС»), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении «ПриватБанка».

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Раде в случае разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале сентября в Украину приедет миссия Международного валютного фонда для обсуждения новой программы сотрудничества.

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