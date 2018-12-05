Агентство Fitch рассказало, сколько будет стоить нефть в 2019-2021 годах — ProFinance.Ru

Свое решение эксперты объясняют ожиданиями того, что участники соглашения ОПЕК+ смогут управлять предложением нефти, и в среднесрочной перспективе это позволит ценам удержаться выше $60 за баррель. А вот подняться выше $70 им, скорее всего, не удастся из-за давления со стороны американских сланцевиков. Кроме того, в отчете говорится, что:

долгосрочные прогнозы по цене Brent и WTI остались на уровне $57.5 и $55 соответственно;

и остались на уровне $57.5 и $55 соответственно; американские сланцевики пока не играют решающей роли на рынке, но в ближайшие несколько лет им придется удовлетворять растущий мировой спрос;

в ближайшие дни динамика цен на нефть будет определяться новостями с саммитов ОПЕК/ОПЕК+, которые пройдут в Вене 6-7 декабря;

по мнению экспертов Fitch, наиболее вероятно, что сторонам удастся согласовать какое-то сокращение объема добычи, призванное стабилизировать рынок;

при таком сценарии развития событий котировки могут умеренно подрасти.

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