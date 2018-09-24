Агентство Fitch подтвердило рейтинг Киева

Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)

На перспективы Киева должно положительно повлиять постепенное восстановление экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B-», одновременно повысив национальный долгосрочный рейтинг Киева с «A- (ukr)» до «A (ukr)». Согласно сообщению агентства, прогноз по рейтингам стабильный.

Как отмечается в сообщении Fitch, агентство ожидает, что финансовые показатели Киева останутся удовлетворительными в среднесрочной перспективе, а у города по-прежнему будет сбалансированный бюджет. Стабильность будет поддерживаться ростом налоговых поступлений в связи с продолжением восстановления экономики и постоянным притоком текущих трансфертов от центрального правительства. Однако рейтинг находится под угрозой из-за слабости суверенных государственных финансов и непредсказуемых налоговых изменений на фоне неопределенности в отношении темпов макроэкономической стабилизации.

В агентстве также отмечают, что за последние три года прямой долг Киева снизился до умеренных 26,1% от текущих доходов (на конец 2017 года) с максимального уровня в 67% в 2014 году. По состоянию на конец сентября 2018 года непогашенная прямая задолженность города составляла 115,02 млн долларов.

«В 2017 году экономика Украины продолжила постепенное восстановление с ожидаемым ростом ВВП на 2,5%. Fitch прогнозирует, что ВВП Украины в 2018-2019 годах вырастет на 3,2% -3,5%, что должно положительно повлиять на экономические перспективы Киева», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

Напомним, ранее агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-«.

В сентябре 2018 года в международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда.

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