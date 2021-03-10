Африканский финтех-стартап Flutterwave привлек $170 млн и получил оценку в $1 млрд

Распространение финтех-услуг в Африке набирает обороты, поскольку инвесторы оптимистично смотрят на перспективы региона в этом секторе. Нигерийский платежный стартап Flutterwave привлек $170 млн и стал «единорогом». Платформа помогает бизнесу создавать кастомизированные платежные приложения с помощью своих API.

Американские инвестиционные компании Avenir Growth Capital и Tiger Global возглавили раунд серии C у Flutterwave, сообщает TechCrunch. Обе компании впервые поддержали африканский финтех-стартап. Среди новых и существующих инвесторов — DST Global Юрия Мильнера, Early Capital Berrywood, Green Visor Capital, Greycroft Capital, Insight Ventures, PayPal, Salesforce Ventures, Tiger Management и Worldpay FIS 9yards Capital.

В 2020 году Flutterwave привлекла $35 млн, в 2018 году — $20 млн. В общей сложности компания привлекла $225 млн и стала одним из немногих африканских стартапов, получивших более $200 млн финансирования. Flutterwave, запущенная в 2016 году как платежная компания из Нигерии с офисами в Лагосе и Сан-Франциско, помогает бизнесу создавать кастомизированные платежные приложения с помощью своих API.

По последним данным Flutterwave, компания обработала более 140 млн транзакций на сумму более $9 млрд. Сервис также помогает компаниям за пределами Африки работать на континенте и имеет внушительную клиентскую базу из международных компаний, включая Booking.com, Facebook, Flywire и Uber.

Более 290 тыс. компаний используют платформу Flutterwave для проведения платежей. Согласно заявлению компании, они могут делать это «в 150 валютах и ​​в нескольких режимах оплаты, включая местные и международные карты, мобильные кошельки, банковские переводы, Barter от Flutterwave».

Генеральный директор Flutterwave Олугбенга Агбула говорит, что компания выросла более чем на 100% за последний год из-за пандемии, но не называет конкретных цифр. По словам Агбулы, этот рост стал результатом увеличения активности в «секторах-бенефициарах COVID». Среди них — стриминг, игры, денежные переводы и электронная коммерция.





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