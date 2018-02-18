Афганистан в огне: Вашингтон энергично подбрасывает дрова в топку конфликта: EADaily

Сейчас все чаще можно услышать, как Сирию называют вторым Афганистаном, а сам Афганистан сравнивают с Вьетнамом. Во Вьетнаме американцы увязли во второй половине XX века и потерпели поражение. То же самое, похоже, ждет их и в Афганистане, который не случайно называют «кладбищем империй».

Более 10 тысяч жертв в год

Согласно данным Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в стране уже четвертый год подряд погибает и получает ранения более 10 тыс. мирных жителей: 3438 убитых и 7015 раненых.

«Холодная статистика дает надежные данные о воздействии войны, но одни цифры не могут показать всех человеческих страданий, которые приходится терпеть обычным людям», — прокомментировал доклад лондонскому Guardian глава UNAMA Тадамити Ямамомото.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн считает, что виновные должны понести заслуженное наказание. В ООН считают, что талибы несут ответственность за 42% жертв среди мирного населения. В докладе UNAMA отмечается увеличение количества убитых женщин на 5% (359 убиты и 865 получили ранения), а вот жертвы среди детей снизились на 10% по сравнению с 2016 годом (861 убит и 2318 получили ранения).

ООН начала фиксировать потери среди мирного населения Афганистана в 2009 году. Самая страшная атака с момента начала мониторинга произошла 31 мая 2017 года в Кабуле. Тогда в результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика в казавшемся самым безопасным районе столицы — дипломатическом квартале погибли как минимум 150 человек и около 500 получили ранения. Всего же после 2009 года было убито более 28 тыс. и ранено свыше 52 тыс. мирных афганцев. Для сравнения, за 17 лет Афганской войны погибли 3546 военнослужащих международной коалиции, в основном, американских солдат.

Новая старая стратегия

В докладе UNAMA отмечается, что одной из главных причин такого большого количества жертв среди мирного населения являются авианалеты, совершаемые американскими самолетами. В этом году число жертв среди мирного населения тоже превысит 10 тыс. человек. Такой вывод можно было сделать из прошлогоднего заявления президента Дональда Трампа, объявившего в августе новую стратегию США в Афганистане. Если в двух словах, то политика Америки станет агрессивнее и жестче.

Американцы, которые пришли в ноябре 2016 года голосовать за Дональда Трампа, находились в полной уверенности, что голосуют за вывод последних американских военнослужащих из Афганистана. Однако Трамп обещание вывести войска не только не выполнил, но и решил увеличить их численность. Точные цифры до сих пор не озвучены, но предполагается, что в Афганистан отправятся 3−4 тыс. американских военнослужащих. Таким образом, численность контингента США увеличится до 14 тыс. человек.

Причину этого разворота назад можно найти в исследовании Йельского университета: «В США есть огромная группа сотрудников как военных, так и гражданских ведомств, которые зарабатывают на жизнь благодаря этой бесконечной войне. Официально, правда, они утверждают обратное».

Афганистан дорого обходится американцам. За 17 лет американские налогоплательщики заплатили на подготовку сил безопасности Афганистана $ 74 млрд. Нахождение одного американского военнослужащего в Афганистане превышает $ 1 млн в год, считает Майкл О’Ханнон, аналитик Центра безопасности XXI века при Брукингском институте. Год Афганской войны стоит более $ 20 млрд. Это в два с лишним раза больше годового бюджета Департамента по поддержанию мира ООН. ООН финансирует 16−17 миссий по всей планете, в которых участвует в общей сложности более 100 тыс. военнослужащих из разных стран.

За тем, как и на что расходуются миллиарды американских налогоплательщиков, следит SIGAR. Они пытаются следить за тем, чтобы эти деньги не разворовывались. Всего же, считают независимые аналитики, Вашингтон потратил на афганскую авантюру более $ 1 трлн…

Первое подкрепление должно отправиться в Афганистан уже в конце февраля. Тысяча «советников» усилит контингент, насчитывающий сейчас в общей сложности около 10 тыс. человек. Одними «педагогическими» задачами функции советников не ограничатся. При необходимости (а в том что она обязательно возникнет, никто не сомневается) им придется участвовать и в боях с боевиками.

Несмотря на десятки миллиардов долларов, затраченных на вооружение и подготовку правительственных войск, их боеспособность находится на низком уровне. Ни для кого не секрет, что в случае полного вывода американских войск из Афганистана правительство в Кабуле продержится недолго.

Вместе с советниками в Афганистан отправятся беспилотники, которые обеспечат поддержку правительственным войскам с воздуха и будут использоваться для сбора разведывательной информации. Прогнозировать повышение числа жертв среди мирного населения дает основания увеличение и числа боевых самолетов и вертолетов. По словам генерал-майора ВВС США Джеймса Хекера, после успехов в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством» в Сирии и Ираке Афганистан стал главной заботой Центрального командования США. Так, на базу ВВС в Кандагаре уже переброшена дополнительная эскадрилья штурмовиков A-10.

Ни войны, ни мира

14 февраля талибы удивили неожиданным обращением к… американскому народу и общественности. Они попросили повлиять на президента Трампа и конгрессменов и вынудить их закончить 17-летнюю оккупацию Афганистана.

Вашингтон уже пытался договориться с талибами, но все попытки до сих пор заканчивались неудачно. В этот раз президент Трамп от переговоров отказался. Отказ он объяснил недавним всплеском насилия в Афганистане.

От предложения талибов о переговорах отказались и в афганской столице. Правительство выдвинуло предварительное условие — Кабул требует сначала прекратить огонь.

«Талибан начал войну, и Талибан ее продолжает, — заявил Дава Хан Менапал, представитель президента Афганистана Ашрафа Гани. — Если Талибан хочет мира, то он должен остановиться. Талибы должны перестать убивать невинных граждан и обратиться с предложением о переговорах не к американцам, а к Афганистану».

Талибы, кстати, считают это излишним, потому что правительство в Кабуле, по их мнению, не обладает полномочиями. Наблюдатели считают главной причиной их «миролюбия» желание сыграть на общественном мнении в Америке. Они хотят убедить американцев, что война в Афганистане превращается для Америки во второй Вьетнам.

«Нам навязали эту войну, — пишет в большом открытом письме пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахед, — это не наш выбор. Мы предпочитаем решать проблемы путем переговоров. Продолжение войны невыгодно ни для Америки, ни для кого бы то ни было».

Талибы предостерегают Вашингтон и от «приватизации» войны. Они заговорили об этом после того, что американская частная компания Academi, ранее известная как Blackwater, предложила Пентагону заменить военнослужащих 5,5 тыс. контрактников, которые будут помогать готовить афганские войска и воевать против талибов.

Что касается «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), то его открытое присутствие ограничивается пока сравнительно небольшим районом в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. По оценкам российских аналитиков, в Афганистане сейчас более 10 тыс. боевиков ИГ. Афганистан становится одной из приоритетных задач джихадистов, которые надеются через эту страну усилить свое влияние в Центральной Азии и особенно в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Они хотят создать новый халифат, в который, кроме Афганистана, войдет Пакистан, часть Центральной Азии и Восточного Ирана.

Сейчас, утверждает ВВС, сотрудники которого провели во второй половине прошлого года исследование на всей территории страны, «Исламское государство» присутствует примерно в 30 районах. Причем, не только на востоке страны, но и в таких местах, как Ханабад и Кохистанат на севере Афганистана. ИГ продолжает вести войну на нескольких фронтах. Джихадисты воюют не только с правительственными войсками, но и с талибами. С появлением ИГ в Афганистане резко возросло количество сектантских терактов. Так же, как в Сирии и Ираке, джихадисты и их сторонники предпочитают убивать шиитов.

Жизнь в постоянном страхе

ВВС пришла к выводу, что талибы активно ведут себя, т. е. как минимум присутствуют на 70% территории Афганистана. Очевидно, что за три года после ухода иностранных войск в декабре 2014 года, Талибан существенно увеличил контролируемую им территорию. Больше всего таких районов в провинциях Гильменд и Урузган, на родине основателя Талибана муллы Омара.

Следует сразу оговориться, что понятие «контроль» в Афганистане очень расплывчатое. Правительственный контроль, например, чаще всего означает, что власти контролируют главный город района или провинции, а все или большая часть того, что находится за его стенами, фактически принадлежит талибам и их союзникам. Под контролем Талибана или в районах, где движение присутствует и которые регулярно подвергаются атакам талибов, проживает почти половина населения Афганистана — около 15 млн человек.

«Когда я выхожу из дома, — рассказывает один из жителей Шинданда, провинция Герат, — то не знаю, вернусь ли живым. Взрывы, террор и Талибан — это наша повседневная жизнь».

Под контролем правительства, по данным ВВС, находятся 122 района. Это немногим более 30% территории страны.

Кабульское правительство назвало результаты исследования сильно преувеличенными и призвало не придавать им слишком большого значения. Однако последние теракты и нападения талибов доказывают, что ситуация ухудшается. Только в последние 10 дней января афганская столица содрогнулась от трех крупных терактов, унесших жизни более чем 130 человек.

ВВС утверждает, что под полным контролем талибов сейчас находятся 14 районов (4% территории страны). Что же касается активного и открытого физического присутствия, то оно имеется еще в 263 районах (66%). В этих районах исламисты регулярно совершают атаки и диверсии как небольшими группами, так и крупными отрядами. Нападения варьируются от засад на полицейские и военные патрули до налетов на блокпосты, пропускные пункты и даже военные базы.

«Низким присутствием» исследователи считают районы, где атаки происходят с частотой раз в месяц, а «высоким» — в среднем, дважды в неделю. Диверсии и нападения на Кабул и другие крупные города проводятся как из соседних районов, так и «спящими» агентами Талибана. В боях между правительственными силами и талибами больше всего страдают мирные жители.

«Мы живем в постоянном страхе, — говорит Амруддин, директор транспортной компании в городке Бахарак, провинция Бадахшан. — Всякий раз, когда правительство начинает воевать с талибами, мы попадаем под перекрестный огонь и жизнь замирает. Сейчас у нас тихо, но талибы никуда не ушли».

Одна из наиболее эффективных тактик повстанцев — атаки подготовленных американцами военнослужащих афганской армии и сил безопасности, которые поддерживают Талибан. Они не только наносят наибольший ущерб, но и сеют недоверие между Вашингтоном и Кабулом. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал их «вероятно, одним из самых тяжелых аспектов этой войны».

Количество атак изнутри в прошлом году резко выросло. Только с 1 января по 15 августа 2017 года были зафиксированы 54 таких нападения, на 26 больше, чем за тот же период 2016 года. Большинство атак — это нападения афганцев на афганцев. Лишь в 6 случаях афганцы нападали на коалиционные войска. В 2017 году в результате этих атак были убиты и получили ранения 10 американских военнослужащих.

Не стоит ждать улучшения

«Ситуация в Афганистане в этом году, вероятно, умеренно ухудшится в свете постоянной политической нестабильности, атак талибов и других радикалов, ненадежности сил безопасности Афганистана и хронических финансовых проблем», — заявил на минувшей неделе на слушаниях в сенатском комитете по разведке глава Национальной разведки США Дэн Коутс.

Силы безопасности и полиция, вероятно, будут контролировать при помощи Пентагона основные города, говорится в ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах. Правительству Афганистана придется приложить немало усилий, чтобы провести, как запланировано, в июле 2018 года выборы в парламент, а в следующем году избрать президента. Авторы доклада также прогнозируют продолжение поддержки Пакистаном афганских боевиков и ограничение Исламабадом сотрудничества с Вашингтоном в борьбе с терроризмом. В Пакистане уверены, что новая стратегия США обречена на провал и что единственный выход — переговоры. В недавних интервью премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и министр обороны Хуррам Дастгир Хан предложили посреднические услуги по их организации.

В Исламабаде давно уже говорят об ошибочности афганской политики Белого дома. Однако в Вашингтоне и в НАТО не считают, что война в Афганистане была напрасной. Генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг, например, ставит в заслугу своей организации то, что Афганистан не стал плацдармом международного терроризма.

На события, происходящие в Афганистане, больше всего влияет восточный сосед. Отношения между Кабулом и Исламабадом уже много лет сильно оставляют желать лучшего. Соседи обвиняют друг друга в поддержке террористов. Для того, чтобы помешать боевикам переходить из Афганистана на свою территорию и обратно, в Исламабаде решили построить ограду из колючей проволоки. Построено пока только 43 км. Забором закрыли менее 2% границы между двумя странами, протяженность которой составляет 2344 км. Для всего забора нужны более полумиллиарда долларов (532 млн долларов). Пакистанцы просят Вашингтон помочь с финансированием.

Граница между Пакистаном и Афганистаном больше напоминает проходной двор. В июле 2015 г. более 2 тыс. командиров талибов перешли границу, чтобы присутствовать на церемонии вступления в должность лидера Талибана муллы Ахтара Мансура в пакистанском городе Кветта.

Ограда может снизить и контрабанду афганского опиума, объем которой оценивается в 3 млрд долларов. Для сравнения: объем торговли между странами составляет $ 1,2 млрд. Производство опиума в Афганистане несмотря на все усилия Вашингтона, потратившего на борьбу с маком почти $ 9 млрд, все 17 лет неуклонно растет. В 2017 году производство опиума, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), увеличилось на 87% — до 9000 тонн — с 4800 тонн в 2016 году. Только в Гильменде, главной опиумной провинции, площадь полей под маком в прошлом году увеличилась на 63,7 тыс. га (79%). Специалисты объясняют почти двукратный рост производства опиума успехами талибов, значительно увеличивших после 2014 года площадь контролируемых территорий. В Гильменде, где талибы, по некоторым данным, контролируют до 80% территории провинции, опиум дает им более 60% бюджета.

К слову, о финансах. Талибы взимают на контролируемых территориях налоги и сборы. Все собранные деньги они тратят на покупку оружия и наем новых бойцов. Содержать же инфраструктуру, выплачивать пособия, пенсии и зарплаты они предоставляют Кабулу.

Защитить мягкое подбрюшье России

Афганистан занимает стратегически важное положение в Азии и поэтому представляет интерес не только для США, но и для других стран. В частности, для России.

Афганистан не зря называют кладбищем империй. Достаточно вспомнить январь 1842 года, когда в нем была полностью уничтожена целая британская армия численностью 16 тыс. человек, включая лагерную прислугу и обоз. В живых остался только один человек.

Радикальное движение Талибан пришло к власти в 1996 году. Через пять лет талибов вытеснили американские войска. За это время талибы ввели самый жесткий вариант шариата — публичные казни и ампутации конечностей за малейшие нарушения законов, полностью изолировали женщин от общественной жизни. Все мужчины должны были ходить с бородами, а женщины носить паранджу. Талибан запретил кино, телевидение и музыку, а также приютил лидеров «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном.

Недавно Афганистан превратился в очередной фронт «новой холодной войны» между Вашингтоном и Москвой. Американцы обвинили Россию в поставках оружия талибам. Так же, как другие обвинения в адрес России, это не имеет никаких доказательств.

Конечно, Москва не может относиться безразлично к тому, что происходит в Афганистане. В Совете безопасности ООН, например, в котором на ротационной основе в 2018 году председательствует Казахстан, сейчас проходят дискуссии по Афганистану в формате «5+1». В них участвуют пять центрально-азиатских государств: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан с одной стороны и Афганистан с другой. Если вспомнить влияние, которое имеет Россия во всех этих странах, то можно предположить, что инициатором переговоров выступила Москва. Российский МИД призывает к прямым переговорам между Кабулом и талибами для окончания «братоубийственной гражданской войны». Россия готова предоставить площадку для таких переговоров.

Москва пытается перехватить инициативу у Америки в мирном урегулировании в Афганистане. Россия много лет пользовалась большим влиянием в этой стране, в 90-е годы прошлого столетия ослабила свои позиции, но сейчас пытается их восстановить. Несмотря на отсутствие общей границы у Москвы в Афганистане многочисленные интересы. Нестабильность в этой стране выплескивается в Центральную Азию и следовательно представляет прямую угрозу для России.

Те же и… китайцы

Одним из новых действующих лиц в Афганистане сейчас стала Поднебесная. Обеспокоенный растущим числом боевиков «Исламского движения Восточного Туркестана» (ETIM), переходящих из Афганистана в западные районы КНР, где активно действуют мусульманские радикалы, Пекин ведет переговоры о строительстве военной базы в удаленном Ваханском коридоре, который граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Кстати, границу между КНР и Афганистаном сейчас патрулируют китайско-афганские наряды пограничников.

В Пекине пристально следят за событиями в Афганистане. В этом нет ничего удивительного, потому что Афганистан является дестабилизирующим фактором в Средней и Южной Азии, куда Китай вкладывает десятки миллиардов долларов. Руководство Поднебесной хочет включить Афганистан в Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC), который должен связать КНР с Индийским океаном через Пакистан. Стоимость СРЕС оценивается в $ 54−57 млрд, так что ставки для Пекина достаточно высоки. Экономические причины, заставляющие Китай вмешиваться в дела в Афганистане, считает большинство наблюдателей, перевешивают соображения безопасности.

«Им (Китаю) нужно обезопасить Афганистан, — рассказывает Ахмад Биляль Халил, аналитик Центра стратегических и региональных исследований в Кабуле. — За последние три года Пекин предоставил Афганистану только военной помощи на 70 с лишним миллионов долларов».

В последних числах 2017 года на встрече с министром обороны Афганистана Тариком Шахом Бахрами зампредседателя Центральной военной комиссии КНР и член Политбюро ЦК КПК, генерал Сюй Цилян заявил: «Китай готов расширить и углубить сотрудничество с Афганистаном в военной сфере и борьбе с терроризмом, чтобы укрепить безопасность между двумя странами и во всем регионе».

Сергей Мануков





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