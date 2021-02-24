Аэропорты Украины могут увеличить пассажиропоток до 25 миллионов человек. Но только в 2024 году

Украинские аэропорты, по оптимистическим прогнозам Госавиаслужбы, смогут восстановить «доковидный» пассажиропоток численностью 25 млн человек только в 2024 году. Такой прогноз озвучил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в среду, 24 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

Тенденции

По словам Кирилла Хомякова, с 2016-го по 2019 год пассажиропоток в Украине вырос в два раза. Это самые большие темпы роста в Европе, которые только были.

«Это очень мощно и доказывает то, что потенциал дальнейшего роста у авиаотрасли в Украине после возобновления „доковидного“ периода — колоссальный», — подчеркнул он.

Аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.

Эксперты признаются, что существует и пессимистический прогноз, согласно которому в 2024 году украинским аэропортам удастся возобновить пассажиропоток только на уровне 18 млн пассажиров.

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Хомяков при этом добавил, что в Украине в настоящее время существует низкий уровень авиамобильности населения — 0,5. Для сравнения: в Молдове он составляет 0,8, Румынии — 1,1, Польше — 1,2.

«Если мы выйдем на уровень Польши — это будет уже 45 млн пассажиров в год», — добавил он.

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