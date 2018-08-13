Аэропорт Брюсселя и будущее. Чему стоит поучиться Украине

Тот, у кого, есть план будущего, в разы эффективнее тех, у кого такого плана нет. Наткнулся на интересный план развития Брюссельского аэропорта до 2040 года.

Создавая стратегию аэропорта, естественно, опирались на глобальные тенденции:

– Мир развивается быстрее, чем когда-либо – экономика будет глобализироваться и расти дальше: в Азии + 4,1% роста, + 3,7% – в Африке, + 1,8% – в Европе, + 2,9% – в мире.

– К 2040 году численность населения мира возрастет до 8,8 млрд человек: в основном, они будут жить в городах. Двое из трех – представители среднего класса.

– Средняя продолжительность жизни также будет продолжать расти.

– Все больше людей будут путешествовать. 75% людей из стран Африки, Азии и Южной Америки будут путешествовать самолетом, по крайней мере, один раз в год. Для сравнения: сейчас таких путешествующих – 25%.

Авиация – двигатель роста для мировой экономики– Города будут расти. Новые города даже будут построены рядом с аэропортами. Размер города и его экономическая деятельность будут определяться его доступностью. Чем больше возможностей для доступа в города – тем больше возможностей для торговли. Столетия назад города возникли рядом с реками и дорогами, а позже – рядом с вокзалами. Сегодня все больше городов развиваются вокруг аэропортов.

Авиация – двигатель роста для мировой экономики:

– Потребители все чаще будут хотеть получать посылку с новейшим смартфоном, одеждой, книгой и т.д. не менее чем за 24 часа.

– Согласно прогнозам, авиационный сектор будет расти сильнее, чем остальная экономика: станет важным двигателем роста даже больше, чем когда-либо раньше. Поэтому в условиях глобализации экономики аэропорты имеют стратегическое значение для занятости в своей стране.

– За последнее десятилетие в авиации был сильный технический прогресс: теперь новый самолет не только значительно тише, но и экономичнее, а также выделяет меньше CO2. Эти технологические инновации соответствуют современному прогрессу и в настоящее время набирают темпы.

– Рост пассажиропотока и грузопотока также представляет собой проблему. Во многих аэропортах нет места для расширения в часы пик. Без инвестиций в дополнительные мощности, к 2035 году европейские аэропорты больше не смогут удовлетворить спрос и упустят возможности создания рабочих мест, а также экономической добавленной стоимости.

Как себя видит маленькая Бельгия?

– Малая территория, с ограниченным внутренним рынком, в центре Западной Европы – как распределительный центр для транспорта на остальной части континента: это – основные факторы их сильной экспортной культуры.

– Аэросообщение – ключевой фактор развития приоритетных секторов экономики Бельгии (фармация, химическая промышленность, биоинженерия, космическая промышленность, электронная коммерция и другие).

– В своем стратегическом плане «Добро пожаловать, be.brussels», Брюссель поставил перед собой цель достичь 10 млн ночевок в Брюсселе в 2020 году: по сравнению с 7 млн в год в настоящее время. Чтобы достигнуть этой цифры, Брюссель должен привлекать больше туристов с других континентов. Лучший способ сделать это – начать прямые перелеты в города этих других континентов. Например, маршрут Брюссель-Токио был открыт в конце 2015 года All Nippon Airways (ANA), благодаря чему больше японских туристов попали в их столицу.

– Одной из целей, поставленных Брюссельским столичным регионом в его стратегии 2025 года, является усиление экономических и торговых отношений между брюссельскими компаниями и зарубежными партнерами. «Бельгия – небольшой рынок, поэтому развитие локального бизнеса и создание рабочих мест могут быть обеспечены только за рубежом», – подчеркивает в этом документе правительство Брюсселя. Каждое новое прямое соединение из аэропорта Брюсселя открывает новые возможности для экспорта компаниям из Брюсселя.

А что Украина?

Нас практически нет на авиационной карте Европы, но ничто не мешает нам там появиться – была бы стратегия и желание ее реализовать.

Текст опубликован с разрешения автора

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