Аджайл в подарок — Деловые новости — Kapital.kz

Бизнес становится более требовательным и менее предсказуемым. Технологии стремительно меняют рынки. Мобильность запроса публики заставляет меняться целые отрасли экономики. Как выжить и сохранить завоеванные рыночные позиции?

Мобильный оператор Kcell, один из пионеров сотовой связи Казахстана, в честь своего 20-летнего юбилея сделал неожиданный подарок своим корпоративным клиентам. Около 100 крупных компаний и более 200 представителей малого и среднего бизнеса получили приглашение на бизнес-семинар известного российского аджайл-коуча Анны Обуховой.

Как Kcell встал на путь внутреннего стартапа

В приветственном слове Вадим Лю, директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл», не стал скрывать, что компания столкнулась с серьезным вызовом. «Мобильный рынок стагнирует, это очевидно. Но риску подвержен не только телеком. Свои специфические риски, связанные с процессом цифровизации, есть у всех отраслей, будь то финансы, ретейл, телеком или страхование. Это и обусловило выбор спикера — нам всем необходимы изменения в подходе к управлению компаниями», — сказал Вадим Лю, приглашая гостей к активному участию в семинаре.

Вадим Лю задал откровенную тональность встречи, описав реформы, которые проводит сам Kcell. Чтобы диверсифицировать портфель своих услуг и избежать кризиса, в марте этого года компания встала на путь «внутреннего стартаперства».

В Kcell создано несколько мобильных групп разработчиков — независимых, но подпитываемых за счет ресурсов материнской компании. Они разрабатывают новые инструменты бизнеса, сфокусированные на заданных приоритетах: например, оплата с помощью телефона, big data, электронная коммерция, цифровой контент.

По словам Вадима Лю, приоритетны направления, которые в сочетании с мобильной связью дают синергетический эффект. «Эти проекты показывают отличие нашей компании от других, дают клиентам ценности, которые усиливают позиции бренда на рынке», — заметил спикер. Однако признал, что эта независимость стоит больших усилий и постоянных переговоров с топ-менеджментом компании.

Вадим Лю считает, что любая компания, встающая на путь развития выделенных направлений, должна провести тщательный аудит внутренних взаимоотношений. По оценке спикера, департаменты часто не объединены едиными целями и продуктовыми стратегиями, взаимодействие между ними процедурно осложнено.

Главный же ограничитель — извечный дефицит технического ресурса, на который претендуют все. «Половина компании считает, что стартапы занимаются ерундой. Поэтому мы максимально оградили их от негативного влияния. Зато у них получается заряжать нас позитивом, ведь они погружены в атмосферу поиска, страсти, — говорит Вадим Лю. — Перед каждым стартапом поставлена конкретная задача: создать для рынка продукт-лидер. Мы сфокусированы на деньгах как ключевом индикаторе спроса. Если видим, что перспектива работы потеряна, — быстро меняем направление. Нельзя бояться экспериментировать, но всякое действие и результат следует подвергать анализу. Критерий успеха прост: зрелый продукт, который можно продавать под брендом Kcell».

Время отказываться от примитивных принципов управления

Опыт внутренней трансформации Kcell вызвал большой интерес гостей, звучало много вопросов. Очевидно, что это тема, которая одинаково волнует компании, работающие в разных сегментах рынка.

Одна из возможных реакций на вызовы — внедрение аджайл, а скорее — бизнес-аджилити — современной технологии гибкого управления. Но что такое аджайл на практике, понимают не все. Поэтому появление Анны Обуховой, главного спикера дня, было встречено с большим интересом.

Забегая вперед и резюмируя услышанное, можно сказать, что в аджайл нет волшебных технологий и алгоритмов. Бизнес-аджилити — это магия науки, глубоко научная система управления, основанная на понимании биологии, физиологии и психологии отдельного человека, а также особенностей психологии коллектива.

Четвертая промышленная революция подвела человека к черте, за которой — потеря самоконтроля, считает Анна Обухова. «Люди не успевают за изменениями. Есть прогноз, что к 2030 году человеческий мозг просто откажется принимать новое, потому что будет перегружен, — заявила спикер. — Мы живем в сложном мире экспериментов со свободой выбора. Какие возможны изменения? Мы этого не знаем».

Проблема современных компаний в том, что они склонны придерживаться консервативных принципов управления, соответствующих доменам начальных уровней производства: простой практики или конвейера. В то время как мир стремительно перетекает в пятый уровень домена — полного беспорядка, что гораздо сложнее даже домена полного хаоса, где хотя бы понятна начальная точка движения.

Идея доменов, или CYNEFIN, принадлежит исследователю Дэйву Сноудену. Его теория помогает осознать, в каком именно домене оказалась компания, и принять соответствующие управленческие решения. К примеру, в домене полного хаоса типичны конфликты и губительны решения, основанные на эмоциях. «С ростом неопределенности все больше простых вопросов: что делать? как делать? Так в фокусе нашего внимания появляется аджайл», — говорит Анна Обухова.

Аджайл: в центре внимания — продукт и клиент

Аджайл — это фокусировка на потребностях пользователя, изучение его нужд и пожеланий, умение с ним разговаривать. Потом — командная работа над продуктом и постоянные консультации с клиентами, насколько развитие продукта соответствует их ожиданиям. «Компании губят галлюцинации человека, который придумал продукт и покупателей этого продукта и верит в него. Не надо придумывать то, что нравится вам. Надо постоянно спрашивать мнение клиентов, и если ответ отрицательный — сразу назад, не теряя на развитие пустышки много денег, — говорит Анна Обухова. — Цель достигается за счет прозрачности процессов, команды и быстрого переключения в принятии решений. Ключевое слово — „скорость“. Для этого аджайл — идеальный инструмент».

Спикер подчеркнула, что скорость, эффективность, scrum — это не про выжимание людей, которых заставляют делать работу в два раза быстрее. Это полная концентрация внимания команды на продукте и потребностях клиента, что помогает избегать ненужных потерь времени. «В аджайл не принято мотивировать деньгами. Платить принято так, чтобы люди о деньгах не думали. Главная мотивация — удовольствие от достижения целей в команде», — говорит Анна Обухова.

Аджайл-трансформация начинается с передачи власти

Как начать аджайл-трансформацию? Как перейти на новый уровень принятия решений? Анна Обухова отрицает как практику общих мозговых штурмов, так и волюнтаристских решений. На этот счет есть вполне конкретный научный ответ: лучше всего человеческий мозг находит выход из сложной ситуации в состоянии счастливого спокойствия, обращенности вовнутрь себя и отстраненности от проблем.

Бизнес-алгоритм должен быть следующим. На передовую решения проблемы привлекается дискавери-команда. Это 2−3 эксперта из разных областей, которые освобождаются от рабочей рутины, погружаются в творческую среду и в состоянии расслабления придумывают идеи. Далее за дело берется скрам-команда: 8−9 человек, задача которых за 3−4 недели сфокусированной работы оформить идею в продукт. На последнем этапе к делу подключается небольшая стартап-команда, генерирующая для рынка максимально новую услугу.

Однако для эффективной работы такой системы мало административного приказа. В аджайл в принципе не работает приказная система. Надо заботиться о том, чтобы работа команд сопровождалась высоким уровнем личной энергии каждого работника. Как это сделать?

Для этого надо делегировать этим людям власть. «Нельзя держать людей в клетке привычных офисных взаимосвязей. Осознание ограничений провоцирует в организме понижение дофамина, адреналина и тестостерона, а это убивает желание исследовать, искать новое, — говорит Анна Обухова. — Отдавая власть, мы создаем лидеров. А лидер — это свободный охотник, чей манифест — „хочу искать новое и у меня есть для этого силы!“ Команда, состоящая из лидеров, становится в разы производительнее».

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