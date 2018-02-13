Адвокаты "беркутовцев" винят майдановцев в гибели Небесной сотни, прокурор

Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста

Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду».

Выводы экспертов показали, что сотрудники «Беркута» имели при себе соответствующее оружие, которым могли нанести смертельные ранения активистам во время событий на Майдане.

По его словам, адвокаты пытаются создать представление о том, что стреляли только митингующие, в то время как правоохранители «вообще ничего не делали и никого не убивали».

«Работники правоохранительных органов имели при себе огнестрельное оружие, как нарезное, так и гладкоствольное, которое свидетельствует о том, что активистам могли быть нанесены телесные повреждения, как от автомата Калашникова, так и пуль других модификаций, которые были на вооружении работников «Беркута»» , — сказал прокурор.

Он отметил, что аргументы защиты о том, что активисты погибли от рикошета пуль своих соратников — не соответствуют действительности.

«Защита утверждает, что это был рикошет от водомета синего, который был перед потерпевшим. Если они заявляют, что автомобиль был сильно поврежден, то почему не предоставляют соответствующих фотодоказательств?», — спросил Симонов.

Он заявил, что эксперты четко определили, что это были пули калибра 9 мм из охотничьего ружья, а также откуда осуществлялись выстрелы.

«На видео четко видно, как в это время прибывают сотрудники «Беркута» и так называемой «Черной роты», которые имели в руках ружья «Форт». Говорить, что активисты погибли от рикошета пуль своих же соратников — невозможно», — сказал Симонов.

Прокурор добавил, что защита просто манипулирует доказательствами.

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